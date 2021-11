Добіг кінця 10 тиждень на проєкті «Холостячка»-2. А це означає, що до фінального рішення Злати Огнєвіч залишається дедалі менше часу. Якими думками ділилися чоловіки з Холостячкою після знайомства з батьками? І хто здивував Злату несподіваним зізнанням у своєму відеозверненні? Дивіться просто зараз.

