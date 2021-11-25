В 10 выпуске проект «Холостячка»-2 покинул Андрей Хветкевич. Хоть Злата Огневич и провела невероятный день с его семьей, она не увидела их совместного будущего. Предлагаем вам вспомнить самые яркие моменты встречи Холостячки с семьей Андрея и ее прощание с участником.

Больше по теме: Каверзные вопросы на встрече с семьей Максима Тарапаты

Семья Андрея Хветкевича встретила Злату с особой теплотой. Хоть прежде мама мужчины не всегда хорошо относилась к его девушкам, Холостячка сразу пришлась ей по душе. Вместе они провели незабываемый день и совершили подъем на скалу.

Также мама Андрея рассказала Злате множество личных подробностей из жизни их семьи. Когда она попросила Холостячку не делать больно ее сыну, девушка решила отпустить Андрея, чтобы не усугублять ситуацию. Прощание оказалось сильным ударом для него, ведь он только собирался сделать признание.

Что хотел сказать Злате Андрей? И какими чувствами он поделился после Церемонии роз?

Смотрите прямо сейчас в эксклюзивном материале СТБ.

Video: Чем запомнилась последняя неделя Андрея Хветкевича на проекте «Холостячка»-2? Смотрите эксклюзивное видео с 10 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 10 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Больше по теме: Какие подробности из детства Андрея Задворного узнала Холостячка?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.