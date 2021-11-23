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Какие подробности из детства Андрея Задворного узнала Холостячка?

23.11.2021

10 выпуск проекта «Холостячка»-2 был очень трогательным, ведь мужчины знакомили Злату Огневич с семьей. Андрей Задворный пригласил героиню в свой родной город ― Светловодск. Там Холостячка имела возможность познакомиться с родителями мужчины и узнать, как он провел детство. Также Андрей показал девушке святую святых ― свою комнату. О чем она напомнила Холостячке? Читайте далее.

холостячка

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В 10 выпуске «Холостячки»-2 Андрей Задворный показал Злате квартиру, в которой он жил в детские и юношеские годы. Провел он девушке экскурсию и по своей комнате. Злате она очень напомнила ее собственное детство. 

В комнате Андрея Холостячка сразу смогла представить, как он жил здесь, делал уроки и думал о своей первой любви. Кроме того, благодаря фотографиям на стене девушка смогла узнать больше о сестре и племяннице Андрея. 

Что мужчина рассказал о своих родственниках? И какие еще подробности из детства Андрея Задворного узнала Злата? 

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Video: Какие подробности из детства Андрея Задворного узнала Холостячка?

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