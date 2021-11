10 випуск проєкту «Холостячка»-2 був дуже зворушливим, адже чоловіки знайомили Злату Огнєвіч із сім’єю. Андрій Задворний запросив героїню до свого рідного міста ― Світловодська. Там Холостячка мала нагоду познайомитися з батьками чоловіка та дізнатися, як він провів дитинство. Також Андрій показав дівчині святу святих ― свою кімнату. Про що вона нагадала Холостячці? Читайте далі.

У 10 випуску «Холостячки»-2 Андрій Задворний показав Златі квартиру, в якій він жив у дитячі та юнацькі роки. Провів він дівчині екскурсію і своєю кімнатою. Златі вона дуже нагадала її власне дитинство.

У кімнаті Андрія Холостячка одразу змогла уявити, як він жив тут, робив уроки і думав про своє перше кохання. Крім того, завдяки фотографіям на стіні дівчина змогла дізнатися більше про сестру і племінницю Андрія.

Що чоловік розповів про своїх родичів? І які ще подробиці з дитинства Андрія Задворного дізналася Злата?

Дивіться просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.

