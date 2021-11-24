В 10 выпуске «Холостячки»-2 не только Злата Огневич проверяла мужчин. Их семьи также не упускали возможности узнать девушку получше. Героине пришлось столкнуться с множеством личных вопросов, а на встрече с родственниками Максима Тарапаты ее ждал настоящий допрос. Какие вопросы задавала семья мужчины? И как с этим справилась Холостячка?

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Во время знакомства с семьей Максима Тарапаты Злату ждало множество расспросов. Родные очень переживали за мужчину и хотели понять, насколько они с Холостячкой подходят друг другу. Поэтому семья Максима не упускала возможности расспросить девушку о ее видении их совместного будущего.

Родные спрашивали, как пара собирается находить компромиссы, чего Злата ищет в отношениях, кто кому будет уступать и даже что может стать причиной их расставания.

Как реагировала на вопросы Холостячка? И какие ответы она дала?

Узнайте в эксклюзивном материале СТБ.

Video: Каверзные вопросы на встрече с семьей Максима Тарапаты Смотрите эксклюзивное видео с 10 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 10 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

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