У 10 випуску «Холостячки»-2 не лише Злата Огнєвіч перевіряла чоловіків. Їхні сім’ї також не марнували можливість дізнатися дівчину краще. Героїні довелося зіткнутися з безліччю особистих запитань, а на зустрічі з родичами Максима Тарапати на неї чекав справжній допит. Які запитання ставила сім’я чоловіка? І як із цим упоралася Холостячка?

Більше на тему: Як пройшла зустріч Злати Огнєвіч з родиною Дмитра Шевченка?

Під час знайомства з родиною Максима Тарапати на Злату чекала купа запитань. Рідні дуже переймалися за чоловіка і хотіли зрозуміти, наскільки вони з Холостячкою підходять одне одному. Тому родина Максима не втрачала нагоди розпитати дівчину про її бачення їхнього спільного майбутнього.

Рідні питали, як пара збирається знаходити компроміси, що Злата шукає в стосунках, хто кому поступатиметься і навіть що може стати причиною їхнього розставання.

Як реагувала на запитання Холостячка? І які відповіді вона дала?

Дізнайтесь в ексклюзивному матеріалі СТБ.

Більше на тему: Як пройшло знайомство Злати Огнєвіч із сім’ями чоловіків у 10 випуску «Холостячки»-2?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.