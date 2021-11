На 10 тижні «Холостячки»-2 на Злату Огнєвіч чекало знайомство з рідними чоловіків. Усі сім’ї виявилися абсолютно різними. Хтось дивував героїню екстремальними захопленнями, хтось одкровеннями, а хтось каверзними запитаннями. Проте знайомство з родиною Дмитра Шевченка не можна було зарахувати до жодної з цих категорій. Усе тому, що рідні чоловіка не одразу змогли піти на контакт з Холостячкою. Що стало причиною цього? Дізнайтесь далі.

Більше на тему: Які подробиці з дитинства Андрія Задворного дізналася Холостячка?

У 10 випуску проєкту «Холостячка»-2 Дмитро Шевченко запросив Злату до Олександрії. Він родом із цього міста, і там досі живе його родина. Дмитро познайомив дівчину з батьками, братом та племінницями. На початку зустрічі близькі чоловіка трохи закрилися від Холостячки, і їй довелося брати ініціативу в свої руки.

Як виявилося пізніше, рідні дуже нервували і через камери не змогли повністю розкритися. Проте вони добре прийняли Злату і розповіли їй деякі подробиці з життя Дмитра. Чоловік запевнив Холостячку, що в майбутньому вона ще зможе краще пізнати його рідних.

Пропонуємо вам згадати, як проходила зустріч Злати з родиною Дмитра Шевченка, в ексклюзивному матеріалі СТБ.

Більше на тему: З ким Злата Огнєвіч попрощалася в 10 випуску «Холостячки»-2?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.