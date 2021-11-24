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Як пройшла зустріч Злати Огнєвіч з родиною Дмитра Шевченка?

24.11.2021

На 10 тижні «Холостячки»-2 на Злату Огнєвіч чекало знайомство з рідними чоловіків. Усі сім’ї виявилися абсолютно різними. Хтось дивував героїню екстремальними захопленнями, хтось одкровеннями, а хтось каверзними запитаннями. Проте знайомство з родиною Дмитра Шевченка не можна було зарахувати до жодної з цих категорій. Усе тому, що рідні чоловіка не одразу змогли піти на контакт з Холостячкою. Що стало причиною цього? Дізнайтесь далі.

холостячка

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У 10 випуску проєкту «Холостячка»-2 Дмитро Шевченко запросив Злату до Олександрії. Він родом із цього міста, і там досі живе його родина. Дмитро познайомив дівчину з батьками, братом та племінницями. На початку зустрічі близькі чоловіка трохи закрилися від Холостячки, і їй довелося брати ініціативу в свої руки.

Як виявилося пізніше, рідні дуже нервували і через камери не змогли повністю розкритися. Проте вони добре прийняли Злату і розповіли їй деякі подробиці з життя Дмитра. Чоловік запевнив Холостячку, що в майбутньому вона ще зможе краще пізнати його рідних.

Пропонуємо вам згадати, як проходила зустріч Злати з родиною Дмитра Шевченка, в ексклюзивному матеріалі СТБ.

Video: Як пройшла зустріч Злати Огнєвіч з родиною Дмитра Шевченка?

Дивіться ексклюзивне відео з 10 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло до ефіру Холостячки 10 випуск. Дивіться відео Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

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