На 10 неделе «Холостячки»-2 Злату Огневич ждало знакомство с родными мужчин. Все семьи оказались абсолютно разными. Кто-то удивлял героиню экстремальными увлечениями, кто-то откровениями, а кто-то каверзными вопросами. Но знакомство с семьей Дмитрия Шевченко нельзя было отнести ни к одной из этих категорий. Все потому, что родные мужчины не сразу смогли пойти на контакт с Холостячкой. Что послужило причиной этого? Узнайте далее.

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В 10 выпуске проекта «Холостячка»-2 Дмитрий Шевченко пригласил Злату в Александрию. Он родом из этого города, и там до сих пор живет его семья. Дмитрий познакомил девушку с родителями, братом и племянницами. В начале встречи близкие мужчины немного закрылись от Холостячки, и ей пришлось брать инициативу в свои руки.

Как оказалось позже, родные очень нервничали и из-за камер не смогли полностью раскрыться. Тем не менее, они хорошо приняли Злату и рассказали ей некоторые подробности из жизни Дмитрия. Мужчина заверил Холостячку, что в будущем она еще сможет лучше узнать его родных.

Предлагаем вам вспомнить, как проходила встреча Златы с семьей Дмитрия Шевченко, в эксклюзивном материале СТБ.

Video: Как прошла встреча Златы Огневич с семьей Дмитрия Шевченко? Смотрите эксклюзивное видео с 10 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 10 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

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