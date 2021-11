У 10 випуску проєкт «Холостячка»-2 залишив Андрій Хветкевич. Хоч Злата Огнєвіч і провела неймовірний день з його родиною, вона не побачила їхнього спільного майбутнього. Пропонуємо вам згадати найяскравіші моменти зустрічі Холостячки з родиною Андрія та її прощання з учасником.

Більше на тему: Каверзні запитання на зустрічі з родиною Максима Тарапати

Родина Андрія Хветкевича зустріла Злату з особливою теплотою. Хоч раніше мама чоловіка не завжди добре ставилася до його дівчат, Холостячка відразу припала їй до душі. Разом вони провели незабутній день і здійснили сходження на скелю.

Також Андрієва мама розповіла Златі багато особистих подробиць із життя їхньої родини. Коли вона попросила Холостячку не завдавати болю її синові, дівчина вирішила відпустити Андрія, щоб не погіршувати ситуацію. Прощання виявилося сильним ударом для чоловіка, адже він саме збирався зробити зізнання.

Що хотів сказати Златі Андрій? І якими почуттями він поділився після Церемонії троянд?

Дивіться просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.

Більше на тему: Які подробиці з дитинства Андрія Задворного дізналася Холостячка?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.