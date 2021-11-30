Перед финальной неделей на проекте «Холостячка»-2 Злате Огневич предстояло сделать сложный выбор. Ей нужно было попрощаться с одним из мужчин. Но никто из них не хотел расставаться с героиней. Об этом и многом другом участники рассказали в своих видеообращениях. Какими мыслями и чувствами делились мужчины со Златой перед 11 Церемонией роз? Смотрите прямо сейчас.

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Video: Видеообращения мужчин перед 11 Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 11 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 11 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Video: Видеообращения мужчин перед 11 Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 11 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 11 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

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