Кто прошел в финал проекта «Холостячка»-2?

Подошла к концу 11 Церемония роз, и Злата Огневич сделала свой выбор. Героиня попрощалась с одним из мужчин и определилась с именами трех финалистов проекта «Холостячка»-2. Кто же ими стал? Узнайте далее.

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11 Церемония роз была самой напряженной за весь второй сезон «Холостячки». Неожиданно для мужчин и Златы на проект вернулся Роман Свечкоренко. Злата Огневич решила дать их истории второй шанс и согласилась на свидание. Она вручила Роману бутоньерку.

Кроме него, в финал проекта «Холостячка»-2 вышли Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный.

Кто же станет избранником Златы?

Узнайте уже в следующую пятницу, 3 декабря, в 19:00!

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