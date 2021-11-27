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Кто прошел в финал проекта «Холостячка»-2?
27.11.2021
Подошла к концу 11 Церемония роз, и Злата Огневич сделала свой выбор. Героиня попрощалась с одним из мужчин и определилась с именами трех финалистов проекта «Холостячка»-2. Кто же ими стал? Узнайте далее.
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11 Церемония роз была самой напряженной за весь второй сезон «Холостячки». Неожиданно для мужчин и Златы на проект вернулся . Злата Огневич решила дать их истории второй шанс и согласилась на свидание. Она вручила Роману бутоньерку. Роман Свечкоренко
Кроме него, в финал проекта «Холостячка»-2 вышли и Дмитрий Шевченко . Андрей Задворный
Кто же станет избранником Златы?
Узнайте уже в следующую пятницу, 3 декабря, в 19:00!
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