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Кто покинул проект «Холостячка»-2 за шаг до финала?

26.11.2021

В 11 выпуске проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич познакомила мужчин со своей семьей. Относительно некоторых претендентов у родных возникли сильные сомнения. Повлияло ли мнение семьи на чувства Златы? Кроме того, на Церемонии роз на проект неожиданно вернулся Роман Свечкоренко. Получил ли он бутоньерку или ушел ни с чем? Узнайте далее.

холостячка

На 11 Церемонии роз все мужчины были повергнуты в шок возвращением на проект Романа Свечкоренко. Злата была также удивлена, но обрадовалась встрече с ним. Роман признался, что он уже официально разведен, и пригласил девушку на свидание. Злата дала ему шанс и вручила дополнительную бутоньерку. 

холостячка

Неожиданно для всех проект «Холостячка»-2 на этой неделе покинул Максим Тарапата. Злата призналась, что хоть родные и видят ее будущее именно с ним, она не сможет ответить на его чувства взаимностью. 

«К своему большому сожалению, я не смогу дать тебе то, что сделает нас обоих счастливыми. Я хочу быть честной с тобой, и я отпускаю тебя. У меня сегодня нет для тебя розы, но есть огромная благодарность и признательность за все то время, что мы провели здесь вместе, и за то, что ты открыл во мне», ― с болью призналась Максиму Злата.

холостячка

Таким образом, финалистами проекта «Холостячка»-2 стали Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный и Роман Свечкоренко.

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