Хто залишив проєкт «Холостячка»-2 за крок до фіналу?

В 11 випуску проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч познайомила чоловіків зі своєю родиною. Щодо деяких претендентів у рідних виникли сильні сумніви. Чи вплинула думка сім’ї на почуття Злати? Окрім того, на Церемонії троянд на проєкт несподівано повернувся Роман Свечкоренко. Отримав він бутоньєрку чи пішов ні з чим? Дізнайтесь далі.

На 11 Церемонії троянд усі чоловіки були шоковані поверненням на проєкт Романа Свечкоренка. Злата була здивована, але зраділа зустрічі з ним. Роман зізнався, що він уже офіційно розлучений, і запросив дівчину на побачення. Злата дала йому шанс і вручила додаткову бутоньєрку.

Несподівано для всіх проєкт «Холостячка-2» цього тижня залишив Максим Тарапата. Злата зізналася, що хоч рідні й бачать її майбутнє саме з ним, вона не зможе відповісти на його почуття взаємністю.

Отже, фіналістами проєкту «Холостячка»-2 стали Дмитро Шевченко, Андрій Задворний та Роман Свечкоренко.

