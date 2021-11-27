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Хто пройшов у фінал проєкту «Холостячка»-2?
27.11.2021
Добігла кінця 11 Церемонія троянд, і Злата Огнєвіч зробила свій вибір. Героїня попрощалася з одним із чоловіків та визначилася з іменами трьох фіналістів проєкту «Холостячка»-2. Хто ж ними став? Дізнайтесь далі.
Більше на тему: Знайомство з батьками Злати Огнєвіч та повернення фаворита: чим запам’ятався 11 випуск проєкту «Холостячка»-2
11 Церемонія троянд була найнапруженішою за весь другий сезон «Холостячки». Несподівано для чоловіків та Злати на проєкт повернувся . Злата Огнєвіч вирішила дати їхній історії другий шанс і погодилася на побачення. Вона вручила Романові бутоньєрку. Роман Свечкоренко
Окрім нього, у фінал проєкту «Холостячка»-2 вийшли та Дмитро Шевченко . Андрій Задворний
Хто ж стане обранцем Злати?
Дізнайтеся вже наступної п’ятниці, 3 грудня, о 19:00!
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