Хто пройшов у фінал проєкту «Холостячка»-2?

Добігла кінця 11 Церемонія троянд, і Злата Огнєвіч зробила свій вибір. Героїня попрощалася з одним із чоловіків та визначилася з іменами трьох фіналістів проєкту «Холостячка»-2. Хто ж ними став? Дізнайтесь далі.

11 Церемонія троянд була найнапруженішою за весь другий сезон «Холостячки». Несподівано для чоловіків та Злати на проєкт повернувся Роман Свечкоренко. Злата Огнєвіч вирішила дати їхній історії другий шанс і погодилася на побачення. Вона вручила Романові бутоньєрку.

Окрім нього, у фінал проєкту «Холостячка»-2 вийшли Дмитро Шевченко та Андрій Задворний.

Хто ж стане обранцем Злати?

Дізнайтеся вже наступної п’ятниці, 3 грудня, о 19:00!

