В 11 выпуске «Холостячки»-2 самыми колкими вопросами семья Златы засыпала Дмитрия Шевченко. Тем не менее, мужчина стойко выдержал допрос со стороны родных девушки и смог расположить их к себе. Предлагаем вам вспомнить, как прошло знакомство Дмитрия с семьей Холостячки.

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В 11 выпуске вторым с семьей Златы Огневич знакомился Дмитрий. Холостячка переживала, не закроется ли мужчина от ее родных. Но, как оказалось, зря, ведь Дмитрий смог показать себя с наилучшей стороны.

Маме Златы сразу понравилась заразительная улыбка мужчины, и он произвел на нее приятное впечатление. Отец и сестра девушки отнеслись к Дмитрию с осторожностью и задали ему множество вопросов о жизни и планах на будущее. Участник ответил на все, что интересовало родных. В конце вечера Злата призналась, что он приятно удивил тем, как общался с ее семьей.

Чем еще запомнилось знакомство Дмитрия с родными Холостячки? И какие подробности отношений с девушкой он рассказал им?

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