В 11 выпуске «Холостячки»-2 Андрей Задворный и Злата Огневич отправились на картинг вместе с сестрой героини Юлией и ее парнем Евгением. Там они хорошо провели время вместе, и близкие Холостячки захотели пообщаться с мужчиной наедине. Но то, что они услышали от него, повергло их в шок. Чем Андрей упрекнул Злату? Читайте далее.

Больше по теме: Детские мечты Златы Огневич

В 11 выпуске Андрей Задворный приятно удивил близких Златы своим мастерством гонщика. После катания он смог пообщаться с Юлией и Евгением наедине. Андрей признался в своих сомнениях и предположил, что Злата на проекте «Холостячка»-2 точно ради пиара. Юлии было неприятно такое недоверие к ее сестре. Девушке пришлось доказывать и объяснять, что Злата действительно хочет семью и у нее горят глаза от этого.

«В какой-то момент я даже хотела прекратить разговор», ― поделилась Юлия.

Злату эти подозрения также огорчили. Она объяснила мужчине, что расценивает проект как возможность наконец-то устроить свою личную жизнь.

Чем еще поделилась Злата? И как окончился их разговор?

Смотрите прямо сейчас в эксклюзивном материале СТБ.

Video: Чем Андрей Задворный упрекнул Холостячку? Смотрите эксклюзивное видео с 11 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 11 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Больше по теме: Кто прошел в финал проекта «Холостячка»-2?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.