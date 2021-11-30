В 11 выпуске проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич познакомила мужчин со своей семьей. Благодаря этому они смогли узнать много нового о героине. На свидании с Максимом Тарапатой родители Златы рассказали о ее детских мечтах и курьезах. Чем они поделились? Читайте далее.

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В 11 выпуске «Холостячки»-2 первым с семьей Златы познакомился Максим Тарапата. Во время застолья мужчина поинтересовался у родителей, какие у девушки были детские мечты. Мама Галина рассказала, что в то время был дефицит игрушек и дочь очень хотела иметь много кукол Барби.

Кроме того, женщина поделилась случаем из детства Холостячки. Так как семья не жила в роскоши, Галине приходилось идти на хитрости в воспитании дочери и однажды… Злата чуть не ушла жить в другую семью.

Как так вышло? И что еще рассказали о Холостячке ее родные?

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