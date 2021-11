В 11 випуску проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч познайомила чоловіків зі своєю родиною. Завдяки цьому вони змогли дізнатися багато нового про героїню. На побаченні з Максимом Тарапатою батьки Злати розповіли про її дитячі мрії та курйози. Чим вони поділилися? Читайте далі.

В 11 випуску «Холостячки»-2 першим з родиною Злати познайомився Максим Тарапата. Під час застілля чоловік поцікавився у батьків, які в дівчини були дитячі мрії. Мама Галина розповіла, що на той час був дефіцит іграшок і дочка дуже хотіла мати багато ляльок Барбі.

Крім того, жінка поділилася випадком з дитинства Холостячки. Оскільки родина не жила в розкоші, Галині доводилося йти на хитрощі у вихованні доньки і одного разу… Злата мало не пішла жити в іншу сім’ю.

Як це сталося? І що ще розповіли про Холостячку її рідні?

Дивіться просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.

