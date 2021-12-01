Чим Андрій Задворний дорікнув Холостячці?
В 11 випуску «Холостячки»-2 Андрій Задворний і Злата Огнєвіч вирушили на картинг разом із сестрою героїні Юлією та її хлопцем Євгеном. Там вони добре провели час разом, і близькі Холостячки захотіли поспілкуватися з чоловіком наодинці. Але те, що вони почули від нього, шокувало їх. Чим Андрій дорікнув Златі? Читайте далі.
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В 11 випуску Андрій Задворний приємно здивував близьких Злати своєю майстерністю гонщика. Після катання він зміг поспілкуватися з Юлією та Євгеном наодинці. Андрій зізнався у своїх сумнівах і припустив, що Злата на проєкті «Холостячка»-2 точно заради піару. Юлії була неприємна така недовіра до її сестри. Дівчині довелося доводити і пояснювати, що Злата справді хоче сім’ю і в неї горять очі від цього.
«У якийсь момент я навіть хотіла припинити розмову», ― поділилася Юлія.
Злату ці підозри також засмутили. Вона пояснила чоловікові, що розцінює проєкт як можливість нарешті влаштувати своє особисте життя.
Чим іще поділилася Злата? І як закінчилася їхня розмова?
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Video: Чим Андрій Задворний дорікнув Холостячці?
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