В 11 випуску «Холостячки»-2 Андрій Задворний і Злата Огнєвіч вирушили на картинг разом із сестрою героїні Юлією та її хлопцем Євгеном. Там вони добре провели час разом, і близькі Холостячки захотіли поспілкуватися з чоловіком наодинці. Але те, що вони почули від нього, шокувало їх. Чим Андрій дорікнув Златі? Читайте далі.

В 11 випуску Андрій Задворний приємно здивував близьких Злати своєю майстерністю гонщика. Після катання він зміг поспілкуватися з Юлією та Євгеном наодинці. Андрій зізнався у своїх сумнівах і припустив, що Злата на проєкті «Холостячка»-2 точно заради піару. Юлії була неприємна така недовіра до її сестри. Дівчині довелося доводити і пояснювати, що Злата справді хоче сім’ю і в неї горять очі від цього.

Злату ці підозри також засмутили. Вона пояснила чоловікові, що розцінює проєкт як можливість нарешті влаштувати своє особисте життя.

