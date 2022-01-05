7 января в 19:45 в эфир СТБ вернется провокационный проект «Мой секрет» с Машей Ефросининой. В новом выпуске танцор и судья шоу «Україна має талант» Евгений Кот откровенно ответит на самые неудобные вопросы. Какие отношения связывали Женю Кота и Ксению Мишину, почему у танцора нет детей, кого он спас ценой своего здоровья, и какая у него самая большая тайна? Смотрите в новом выпуске проекта «Мой секрет» на СТБ.

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Каждый выпуск проекта «Мой секрет» посвящен одной звезде. Острые и неожиданные вопросы ведущей заставят знаменитостей впервые признаться в тайнах, которые они тщательно скрывали всю свою жизнь.

Зрители увидят ряд откровенных интервью и шокирующих признаний звезд украинского шоу-бизнеса: судьи «Україна має талант» Евгения Кота, музыкантов Олега Скрипки, Русланы Лыжичко, Славы Каминской, Камалии, Tayanna, актера Тараса Цымбалюка и других.

Впервые гостем студии у Маши Ефросининой станет судья «Україна має талант» Евгений Кот.

«Мой секрет»: что будет в выпуске от 07.01.2022:

Евгений Кот наконец откроет правду об отношениях с Ксенией Мишиной и при своей жене обсудит, почему они до сих пор не завели детей.

Отвечая на вопросы Маши Ефросининой, знаменитый танцовщик признается, что чуть не разрушило его карьеру и ради кого он получил тяжелейшие травмы во время выступления.

Судья талант-шоу раскроет подробности своих отношений, которые закончились изменой. Почему Евгений поставил отношения на паузу?

Ради чего танцовщик исполняет опасные па и трюки на сцене?

И откроет ли Евгений Кот свой главный секрет в эфире?

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Video: Евгений Кот впервые раскроет главную тайну своей жизни в провокационной премьере «Мой секрет» на СТБ Судья Україна має талант Евгений Кот в шоу Мой секрет сказал, был ли роман с Ксенией Мишиной, почему у него с женой нет детей и ради кого он получил жесточайшие травмы.

Смотрите премьеру «Мой секрет» по пятницам с 7 января в 19:45 на СТБ!

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