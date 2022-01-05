Евгений Кот впервые раскроет главную тайну своей жизни в провокационной премьере «Мой секрет» на СТБ
7 января в 19:45 в эфир СТБ вернется провокационный проект «Мой секрет» с Машей Ефросининой. В новом выпуске танцор и судья шоу «Україна має талант» Евгений Кот откровенно ответит на самые неудобные вопросы. Какие отношения связывали Женю Кота и Ксению Мишину, почему у танцора нет детей, кого он спас ценой своего здоровья, и какая у него самая большая тайна? Смотрите в новом выпуске проекта «Мой секрет» на СТБ.
Больше по теме: «Мой секрет» возвращается на СТБ этой зимой!
Каждый выпуск проекта «Мой секрет» посвящен одной звезде. Острые и неожиданные вопросы ведущей заставят знаменитостей впервые признаться в тайнах, которые они тщательно скрывали всю свою жизнь.
Зрители увидят ряд откровенных интервью и шокирующих признаний звезд украинского шоу-бизнеса: судьи «Україна має талант» Евгения Кота, музыкантов Олега Скрипки, Русланы Лыжичко, Славы Каминской, Камалии, Tayanna, актера Тараса Цымбалюка и других.
Впервые гостем студии у Маши Ефросининой станет судья «Україна має талант» Евгений Кот.
«Мой секрет»: что будет в выпуске от 07.01.2022:
- Евгений Кот наконец откроет правду об отношениях с Ксенией Мишиной и при своей жене обсудит, почему они до сих пор не завели детей.
- Отвечая на вопросы Маши Ефросининой, знаменитый танцовщик признается, что чуть не разрушило его карьеру и ради кого он получил тяжелейшие травмы во время выступления.
- Судья талант-шоу раскроет подробности своих отношений, которые закончились изменой. Почему Евгений поставил отношения на паузу?
- Ради чего танцовщик исполняет опасные па и трюки на сцене?
- И откроет ли Евгений Кот свой главный секрет в эфире?
Больше по теме: Судья «Україна має талант» Евгений Кот впервые расскажет правду о романе с Ксенией Мишиной на проекте «Мой секрет»
Video: Евгений Кот впервые раскроет главную тайну своей жизни в провокационной премьере «Мой секрет» на СТБ
Смотрите премьеру «Мой секрет» по пятницам с 7 января в 19:45 на СТБ!