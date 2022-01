7 січня о 19:45 в ефір СТБ повернеться провокаційний проєкт «Мій секрет» із Машею Єфросиніною. У новому випуску танцівник і суддя «Україна має талант» Євген Кот відверто відповість на найнезручніші запитання. Які стосунки пов’язували Женю Кота та Ксенію Мішину, чому танцівник не має дітей, кого він урятував ціною свого здоров’я, і яка в нього найбільша таємниця? Дивіться в новому випуску «Мій секрет» на СТБ.

Кожен випуск проєкту «Мій секрет» присвячений одній зірці. Гострі та несподівані запитання ведучої змусять знаменитостей уперше зізнатися в таємницях, які вони старанно приховували все своє життя.

Глядачі побачать низку відвертих інтерв’ю та приголомшливих зізнань зірок українського шоу-бізнесу: судді «Україна має талант» Євгена Кота, музикантів Олега Скрипки, Руслани Лижичко, Слави Камінської, Камалії, Tayanna, актора Тараса Цимбалюка та інших.

Уперше гостем студії у Маші Єфросиніної стане суддя «Україна має талант» Євген Кот.

«Мій секрет»: що буде у випуску від 07.01.2022:

