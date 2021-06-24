В Украине появился сервис психологической помощи пострадавшим от домашнего насилия. Платформы «Мені здається» и «Розкажи мені» объединились для борьбы с домашним насилием. Авторы сайтов собрали около 30 терапевтов, специализирующихся на домашнем насилии. К ним можно будет обратиться за бесплатной помощью. Тридцать квалифицированных терапевтов предоставят три бесплатные консультации тем, кто в этом нуждается. Подробнее читайте в материале.

Посттравматический синдром, биполярное расстройство, фобии и даже депрессия – все это возможные последствия для человека, который пережил домашнее насилие. Самостоятельно с такими проблемами справиться сложно, а обратиться к специалисту не всегда есть возможность. Чтобы помочь пострадавшим сделать первый шаг к исцелению, Институт когнитивного моделирования (ИКМ) запустил специальный сервис для помощи пострадавшим от домашнего насилия. Там они смогут получить бесплатную психологическую помощь.

Более года назад ИКМ основал онлайн-платформу «Розкажи мені», куда можно было обратиться за консультацией психолога в случае, если после перенесенного коронавируса появились тревожные симптомы. Однако пандемия понемногу отступает, и создатели платформы решили уделить больше внимания второй по распространенности проблеме в Украине – домашнему насилию. Отныне на «Розкажи мені» будет доступна специальная страница «Мені здається», посвященная исключительно данной проблеме. Она создана в рамках кампании по противодействию домашнему насилию, которую в феврале ИКМ запустил вместе с «Фондом Маша» Маши Ефросининой и Обществом Красного Креста Украины.

«На нашей платформе «Мені здається» пострадавшие, которые рассказывают свои истории, часто спрашивают, куда можно обратиться именно за психологической помощью, – говорит Маша Ефросинина, телеведущая и благотворительница. – Они хотят хотя бы с одним человеком поделиться своей болью не анонимно. И это очень хорошо, ведь справиться без помощи специалиста в таком случае крайне сложно. Ранее мы рекомендовали им найти психолога на платформе «Розкажи мені». Теперь же мы упростили эту процедуру, создав страницу, посвященную исключительно проблеме домашнего насилия. Там собраны контакты структур, где можно получить помощь, а также около 30 психологов, специализирующихся именно на этой проблеме».

За время существования платформы «Розкажи мені» было проведено более 20 000 часов бесплатных консультаций, рассказывает основатель ИКМ Виктор Березенко.

«Запуск специальной страницы «Мені здається» поможет еще большему количеству людей открыться и откровенно рассказать свою историю насилия, тем самым сделав первый шаг к исцелению, – говорит Виктор. – Все специалисты прошли дополнительный курс лекций от нашего научного руководителя Спартака Субботы, чтобы еще больше понимать, как работать с последствиями домашнего насилия. Мы надеемся, что сможем таким образом помочь вылечиться тем, кто пострадал от тирании, вырваться из замкнутого круга тем, кто страдает сейчас. И, конечно же, главная цель кампании – изменить страшную статистику. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы в следующем году пострадавших украинцев было гораздо меньше, чем 1,8 млн».

Куратором платформ «Мені здається» и «Розкажи мені» является психотерапевт и психиатр Спартак Суббота, который много лет работает, в том числе, и с пострадавшими от насилия, а также проводит лекции для специалистов этого направления.

Больше по теме: Менi здається: Маша Ефросинина объявила о запуске кампании по противодействию домашнему насилию

Записаться на бесплатную онлайн-консультацию можно ЗДЕСЬ, рассказать свою историю анонимно – ЗДЕСЬ. Также Институт когнитивного моделирования в рамках кампании основал вайбер-канал Stop Abuse Ukraine, где можно прочитать советы по противодействию домашней тирании, информацию о новых законах, вдохновляющие истории тех, кто вырвался из круга насилия, и др.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ