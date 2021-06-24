В Україні з’явився сервіс психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства. Платформи «Мені здається» і «Розкажи мені» об’єдналися для боротьби з домашнім насильством. Автори сайтів залучили до роботи близько 30 терапевтів, що спеціалізуються на домашньому насильстві. До них можна буде звернутися за безкоштовною допомогою. Тридцять кваліфікованих терапевтів нададуть три безкоштовні консультації тим, хто цього потребує. Детальніше читайте в матеріалі.

Посттравматичний синдром, біполярний розлад, фобії та навіть депресія – все це можливі наслідки для людини, що потерпала від домашнього насильства. Самостійно з такими проблемами впоратися складно, а звернутися до спеціаліста не завжди є змога. Аби допомогти потерпілим зробити перший крок до зцілення, Інститут когнітивного моделювання (ІКМ) запустив спеціальний сервіс для допомоги постраждалим від домашнього насильства. Там вони зможуть отримати безкоштовну психологічну допомогу.

Понад рік тому ІКМ заснував онлайн-платформу «Розкажи мені», куди можна було звернутися за консультацією психолога у випадку, якщо після перенесеного коронавірусу з’явилися тривожні симптоми. Однак пандемія потроху відступає, тому творці платформи вирішили приділити більше уваги другій за поширеністю проблемі в Україні – домашній тиранії. Відтепер на «Розкажи мені» буде доступна спеціальна сторінка «Мені здається», присвячена виключно цій проблемі. Вона створена в рамках кампанії з протидії домашньому насильству, яку у лютому ІКМ запустив разом із «Фондом Маша» Маші Єфросініної та Товариством Червоного Хреста України.

«На нашій платформі «Мені здається» постраждалі, які розповідають свої історії, часто запитують, куди можна звернутися саме за психологічною допомогою, – каже Маша Єфросініна, телеведуча та благодійниця. – Вони хочуть хоча б з однією людиною поділитися своїм болем не анонімно. І це дуже добре, адже впоратися без допомоги спеціаліста у такому випадку вкрай складно. Раніше ми рекомендували їм знайти психолога на платформі «Розкажи мені». Тепер ми спростили цю процедуру, створивши сторінку, присвячену виключно проблемі домашнього насильства. Там зібрані контакти структур, де можна отримати допомогу, а також представлені близько 30 психологів, що спеціалізуються конкретно на цій проблемі».

За час існування платформи «Розкажи мені» було проведено більше 20 тисяч годин безкоштовних консультацій, розповідає засновник ІКМ Віктор Березенко.

«Запуск спеціальної сторінки «Мені здається» допоможе ще більшій кількості людей відкритися та відверто розповісти свою історію насильства, тим самим зробивши перший крок до зцілення, – говорить Віктор. – Всі спеціалісти пройшли додатковий курс лекцій від нашого наукового керівника Спартака Субботи, аби ще більше розуміти, як працювати з людьми, які переживають наслідки домашньої тиранії. Ми сподіваємося, що зможемо таким чином допомогти вилікуватися тим, хто постраждав від насильства, і вирватися із замкненого кола тим, хто страждає зараз. І, звичайно, головна ціль кампанії – змінити страшну статистику. Ми докладаємо максимум зусиль, аби наступного року потерпілих українців було набагато менше, ніж 1,8 млн.».

Куратор платформ «Мені здається» та «Розкажи мені» – психотерапевт та психіатр Спартак Суббота, який багато років працює, зокрема, і з постраждалими від насильства, а також проводить лекції для спеціалістів цього напрямку.

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Записатися на безкоштовну онлайн-консультацію можна ТУТ, розповісти свою історію анонімно – ТУТ. Також Інститут когнітивного моделювання в рамках кампанії заснував вайбер-канал Stop Abuse Ukraine, де можна прочитати поради з протидії домашній тиранії, інформацію про нові закони, надихаючі історії тих, хто вирвався з кола насильства, та ін.

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