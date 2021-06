В Україні з’явився сервіс психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства. Платформи «Мені здається» і «Розкажи мені» об’єдналися для боротьби з домашнім насильством. Автори сайтів залучили до роботи близько 30 терапевтів, що спеціалізуються на домашньому насильстві. До них можна буде звернутися за безкоштовною допомогою. Тридцять кваліфікованих терапевтів нададуть три безкоштовні консультації тим, хто цього потребує. Детальніше читайте в матеріалі.

Посттравматичний синдром, біполярний розлад, фобії та навіть депресія – все це можливі наслідки для людини, що потерпала від домашнього насильства. Самостійно з такими проблемами впоратися складно, а звернутися до спеціаліста не завжди є змога. Аби допомогти потерпілим зробити перший крок до зцілення, Інститут когнітивного моделювання (ІКМ) запустив спеціальний сервіс для допомоги постраждалим від домашнього насильства. Там вони зможуть отримати безкоштовну психологічну допомогу.

Понад рік тому ІКМ заснував онлайн-платформу «Розкажи мені», куди можна було звернутися за консультацією психолога у випадку, якщо після перенесеного коронавірусу з’явилися тривожні симптоми. Однак пандемія потроху відступає, тому творці платформи вирішили приділити більше уваги другій за поширеністю проблемі в Україні – домашній тиранії. Відтепер на «Розкажи мені» буде доступна спеціальна сторінка «Мені здається», присвячена виключно цій проблемі. Вона створена в рамках кампанії з протидії домашньому насильству, яку у лютому ІКМ запустив разом із «Фондом Маша» Маші Єфросініної та Товариством Червоного Хреста України.

За час існування платформи «Розкажи мені» було проведено більше 20 тисяч годин безкоштовних консультацій, розповідає засновник ІКМ Віктор Березенко.

Куратор платформ «Мені здається» та «Розкажи мені» – психотерапевт та психіатр Спартак Суббота, який багато років працює, зокрема, і з постраждалими від насильства, а також проводить лекції для спеціалістів цього напрямку.

Записатися на безкоштовну онлайн-консультацію можна ТУТ, розповісти свою історію анонімно – ТУТ. Також Інститут когнітивного моделювання в рамках кампанії заснував вайбер-канал Stop Abuse Ukraine, де можна прочитати поради з протидії домашній тиранії, інформацію про нові закони, надихаючі історії тих, хто вирвався з кола насильства, та ін.

