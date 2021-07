Маша Єфросиніна відпочиває з сім’єю в Туреччині

Ведуча проєкту «Мій секрет», прем’єра якого відбудеться вже цієї осені на телеканалі СТБ, Маша Єфросиніна відпочиває в Туреччині. Яскравими фото з відпустки неперевершена Маша ділиться зі своїми підписниками в Instagram.

Ведуча проєкту «Мій секрет» Маша Єфросиніна вирушила у відпустку зі своєю сім’єю в сонячну Туреччину. Компанію їй склала її подруга і хрещена сина Сашка — Ольга Балабан. Як зізналася Маша, Оля — її все:

Судячи з яскравим фото, телеведучій дуже подобається відпочивати і проводити час разом із сім’єю. Це й не дивно, адже з огляду на велику завантаженість, не завжди вдається виділити багато часу для найрідніших.

