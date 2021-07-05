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Маша Єфросиніна відпочиває з сім’єю в Туреччині

05.07.2021

Ведуча проєкту «Мій секрет», прем’єра якого відбудеться вже цієї осені на телеканалі СТБ, Маша Єфросиніна відпочиває в Туреччині. Яскравими фото з відпустки неперевершена Маша ділиться зі своїми підписниками в Instagram.

мой секрет

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Ведуча проєкту «Мій секрет» Маша Єфросиніна вирушила у відпустку зі своєю сім’єю в сонячну Туреччину. Компанію їй склала її подруга і хрещена сина Сашка — Ольга Балабан. Як зізналася Маша, Оля — її все:

«З Льоликом ми дружимо більше 20 років. Вона хрещена Сані і взагалі моє все (про це якось розповім детальніше). І ось нещодавно ми з нею виявили, що ніколи не відпочивали разом! Ситуація терміново виправлена​​».

Судячи з яскравим фото, телеведучій дуже подобається відпочивати і проводити час разом із сім’єю. Це й не дивно, адже з огляду на велику завантаженість, не завжди вдається виділити багато часу для найрідніших.

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