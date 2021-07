Atlas Weekend: виступ Злати Огнєвіч

5 липня в Києві на ВДНГ стартував музичний фестиваль Atlas Weekend―2021. Цьогоріч він проходить у форматі friends edition. Перші два дні фестивалю, 5 і 6 липня, були безкоштовними з однаковою програмою. Серед зірок українського шоу-бізнесу виступала і Холостячка 2 сезону — співачка і композиторка Злата Огнєвіч. Детальніше — в матеріалі.

Стартував масштабний фестиваль Atlas Weekend, який зібрав тисячі шанувальників. Нагадаємо, що цій події передували два роки перерви. І влітку 2021 року зірки нарешті змогли виступити перед великою аудиторією.

Головна героїня 2 сезону романтичного реаліті «Холостячка» Злата Огнєвіч виступила на Atlas Weekend, виконавши три пісні: «Богиня», «Я твоя єдина», «Океан».

Співачка подякувала організаторам фестивалю за масштабний захід, а своїм численним шанувальникам ― за підтримку і любов. Варто зазначити, що слухачі засипали Холостячку комплементарними повідомленнями: «Найпрофесійніший виступ», «Злато, а ти часом не даєш курси вокалу? Хотів дуже до тебе потрапити», «Шалена енергетика».

Дивіться виступ Злати Огнєвіч



