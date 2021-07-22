Съемки романтического реалити «Холостячка»-2 в разгаре! Главная героиня Злата Огневич признается, что переживает невероятный этап в своей жизни, который позволяет ей открывать новые границы. Сейчас певица и композитор всецело посвящает себя и свое время поиску мужчины своей мечты. И именно проект «Холостячка» дарит уникальный опыт. Злата Огневич рассказала больше о том, что же сейчас происходит в ее жизни и на съемочной площадке.

Недавно команда проекта и главная героиня 2 сезона «Холостячка» уехали в Одессу. Оттуда певица опубликовала несколько Stories. Поклонники, тем временем, заметили, что Холостячка стала меньше появляться в сети. Поэтому Злата Огневич призналась, что сейчас переживает незабываемый этап своей жизни, наполненный любовью. А также отметила, что сложно находить время на социальные сети.

«Воспринимайте это как Инстаграм-детокс или детокс от социальных сетей».

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Воодушевленная Холостячка также поблагодарила проект и телеканал СТБ за возможность пережить все эмоции, обрести опыт и уйти в мир любви. А все благодаря тому, что когда-то сказала «Да».

«Сейчас все силы уходят на то, чтобы найти мужчину своей мечты. Ну, а помогать мне в этом будет прекрасный и уникальный проект “Холостячка”. Я так счастлива, что когда-то сказала им “да”. Сказала “да” вселенной. Действительно происходят какие-то невероятные события. И мне чуточку грустно, что такое в жизни может случиться лишь один раз. Дальше будет много других классных событий. Но то, что происходит со мной этим летом, — это уникальный опыт. И я благодарна за него», — призналась Злата Огневич.

Не пропустите осенью 2021 премьеру 2 сезона романтического реалити «Холостячка» на СТБ!

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