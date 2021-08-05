«Холостячка» 2 сезон: 20 коротких запитань Златі Огнєвіч
Скоро на телеканалі СТБ відбудеться головна романтична прем’єра осені. Реаліті «Холостячка»-2 перенесе глядача у незабутній вир емоцій, побачень і пристрастей. А поки залишаються лічені тижні до старту подорожі під назвою «Холостячка», головна героїня Злата Огнєвіч відповіла на 20 коротких і абсолютно різних запитань. Бліц — у матеріалі.
Жайворонок чи сова?
Сова.
Вечеря: салат чи паста?
Паста.
Чай чи кава?
Солодка кава.
Які квіти улюблені?
Орхідеї.
Солодощі: так чи ні?
Солодощі — пахлава, соковита, яка тане в роті!
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Відпочинок: з друзями на вечірці чи вдома з ковдрою та чаєм?
Хай це буде вечірка на Балі в клубі «Лаффовела». Це була найкраща вечірка року в моєму житті.
Відпуска: гори чи море?
Як може бути море без гір? Море і гори!
Вільний час: книга чи фільм?
Книга.
Фільм чи серіал?
Серіал. З останніх ― «Shadow and bone» на Netflix, «Тінь та кістка».
Квартира чи будинок?
Я мрію про будинок.
Сукні чи джинси?
Це буде денім, джинсова сукня.
Підбори чи кросівки?
Підбори.
Вечеря: готувати чи замовити доставку?
Хай мені її приготує хлопець. Це так сексуально.
А любиш готувати?
Я люблю готувати тільки пасту.
Фанати переслідували колись?
Так, мене переслідували фанати, і один навіть вирахував, де я живу. Напав на мене вночі. Це маніяк, який мене переслідував два роки. Але про нього нічого не чути. Хоча про нього зняв сюжет один з українських каналів, і в цьому сюжеті він з такою посмішкою на весь кадр каже: «Так, так, я казав, що хочу її вбити, але це я пожартував. Я ніколи їй не загрожував би насправді».
Тікала коли-небудь з побачення?
Ні, я не тікала з побачення. Я просто починала поводитись, як така сучка. І хлопець мені після цього не дзвонив, не писав. Тобто він розумів, що це не та людина, з якою він хоче зустрічатися.
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Колись купувала одяг на розмір менше?
Я купувала собі одяг на розмір менше, щоб схуднути і влізти в цей одяг. Це ж класика жанру.
Можеш заснути з макіяжем?
Ні, ніколи. Для мене це табу — спати з макіяжем. Завдяки мамі, яка мене привчила. Тому що я виросла в Криму, і знаєте це відчуття, коли ти приходиш з дискотеки о 5 ранку і мама така: «Змивай мейк». Я йду і змиваю.
Яку суперсилу хотіла б мати?
У мене є суперсила. Я дуже сильна особистість. Ще хочу, щоб було 36 годин у добі, а не 24.
Опиши своє життя одним словом чи фразою.
Є що згадати, але небагато розповісти. Таке життя.