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«Холостячка» 2 сезон: 20 коротких запитань Златі Огнєвіч

05.08.2021

Скоро на телеканалі СТБ відбудеться головна романтична прем’єра осені. Реаліті «Холостячка»-2 перенесе глядача у незабутній вир емоцій, побачень і пристрастей. А поки залишаються лічені тижні до старту подорожі під назвою «Холостячка», головна героїня Злата Огнєвіч відповіла на 20 коротких і абсолютно різних запитань. Бліц — у матеріалі. 

Жайворонок чи сова?

Сова.

Вечеря: салат чи паста?

Паста.

Чай чи кава?

Солодка кава.

Які квіти улюблені?

Орхідеї.

Солодощі: так чи ні?

Солодощі — пахлава, соковита, яка тане в роті!

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Відпочинок: з друзями на вечірці чи вдома з ковдрою та чаєм?

Хай це буде вечірка на Балі в клубі «Лаффовела». Це була найкраща вечірка року в моєму житті.

Відпуска: гори чи море?

Як може бути море без гір? Море і гори! 

Вільний час: книга чи фільм?

Книга. 

Фільм чи серіал?

Серіал. З останніх ― «Shadow and bone» на Netflix, «Тінь та кістка».

Квартира чи будинок?
Я мрію про будинок. 

Сукні чи джинси?

Це буде денім, джинсова сукня.

Підбори чи кросівки?

Підбори.

Вечеря: готувати чи замовити доставку?

Хай мені її приготує хлопець. Це так сексуально.

А любиш готувати?

Я люблю готувати тільки пасту.

Фанати переслідували колись?

Так, мене переслідували фанати, і один навіть вирахував, де я живу. Напав на мене вночі. Це маніяк, який мене переслідував два роки. Але про нього нічого не чути. Хоча про нього зняв сюжет один з українських каналів, і в цьому сюжеті він з такою посмішкою на весь кадр каже: «Так, так, я казав, що хочу її вбити, але це я пожартував. Я ніколи їй не загрожував би насправді». 

Тікала коли-небудь з побачення?

Ні, я не тікала з побачення.  Я просто починала поводитись, як така сучка. І хлопець мені після цього не дзвонив, не писав. Тобто він розумів, що це не та людина, з якою він хоче зустрічатися. 

Більше на тему: Сказала «так» всесвіту: Злата Огнєвіч про зйомки проєкту «Холостячка»-2

Колись купувала одяг на розмір менше?

Я купувала собі одяг на розмір менше, щоб схуднути і влізти в цей одяг. Це ж класика жанру.

Можеш заснути з макіяжем?

Ні, ніколи. Для мене це табу — спати з макіяжем. Завдяки мамі, яка мене привчила. Тому що я виросла в Криму, і знаєте це відчуття, коли ти приходиш з дискотеки о 5 ранку і мама така: «Змивай мейк». Я йду і змиваю.

Яку суперсилу хотіла б мати?

У мене є суперсила. Я дуже сильна особистість. Ще хочу, щоб було 36 годин у добі, а не 24. 

Опиши своє життя одним словом чи фразою.
Є що згадати, але небагато розповісти. Таке життя.  

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