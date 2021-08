10 цікавих і незвичайних фактів про Холостячку Злату Огнєвіч

Восени на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана романтична прем’єра — «Холостячка»-2. Головною героїнею реаліті стала співачка і композиторка Злата Огнєвіч. Щоб глядачі ближче познайомилися з Холостячкою, ми дізналися 10 цікавих і незвичайних фактів про Злату Огнєвіч. Instagram, ранкові звички і вміння копіювати чужі голоси, — про все це читайте в матеріалі.

Більше на тему: Я хочу екстремальні побачення: Холостячка Злата Огнєвіч про очікування від 2 сезону

Про спорт

Мені подобається плавання. Коли я відпочивала в Таїланді, я пробувала «політ Гібона». На тебе надівають таку конструкцію з еластичною мотузкою, і ти літаєш над прірвою. Це дуже цікаво, просто адреналін зашкалює. Ще я мрію стрибнути з парашутом.

Про вміння копіювати голоси

З самого дитинства я копіювала голоси. Чоловічі, жіночі… Особливо я полюбляла копіювати чоловічі тенорові класичні голоси. Навіть тварин, птахів, жаб, курок, коней. Тобто все, що я чула, мені треба було розкласти на молекули і скопіювати. Про це мало хто знає. Знають тільки моя родина та друзі.

Про соціальні проблеми

Зараз такий час, що не можна залишатися осторонь від питань, які турбують суспільство: гендерна нерівність, захист жінок, соціальні теми, які стосуються дітей та батьків, свободи людини, право людини на свою думку, на своє власне життя. Я не можу від цього залишатися осторонь.

Про Instagram

Інстаграм для мене — це є інструмент для того, щоб донести свою думку суспільству. Для того, щоб розповісти про свою творчість.

Про кар’єрні невдачі

У мене був виступ, до якого я дуже довго готувалася. Він був у філармонії, з оркестром. І я так розхвилювалася, що останню ноту взяла нечисто. Після цього концерту я передивлялася це відео зі сльозами на очах. Я не спала всю ніч і думала: «Ти нездара. Як ти могла!». Зараз я розумію, що все це маячня. І я собі зараз даю право на помилки. Я кайфую від помилок. І кайфую від перемог. Це були такі провали, які мене навчили того, що треба кайфувати і від помилок, і від перемог.

Про ранкові звички

Уже дуже давно я себе привчила прокидатися зранку і усміхатися. Це навіть така вправа на фізичному рівні: я прокидаюся і роблю ось так. Навіть коли у мене немає для цього настрою і бажання. Ця штучна усмішка, вона запускає гарні процеси в організмі. Цього мене навчила одна людина, яка займається йогою, медитаціями.

Про побачення на проєкті «Холостячка»

Я кросворди точно не хочу розгадувати на побаченні, це мені нецікаво. Але хай буде екстремальне побачення з романтичним завершенням. Оце буде гарно!

Про поцілунки

Мені треба чоловіка не тільки відчути за допомогою спілкування. Я люблю куштувати на смак. Мені це цікаво. І мені буде цікаво цілуватися. Можливо, це будуть цнотливі такі поцілунки. Можливо, пристрасні.

Про улюблений фільм

Мені дуже подобається «Куди приводять мрії». Також фільм з Бйорк «Танцюристка в темряві». Подобається «Малхолланд драйв» — це суперкіно. І ще з останніх комедія «Великий Лебовські» — це просто best of the best. І «Жінка на межі нервового зриву» — просто топ, я раджу подивитися цю комедію, вона 80-х років.

Три самохарактеристики

Романтична, сильна, творча.