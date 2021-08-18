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Ксения Мишина интригует розами, Эллерт — поздравляет с годовщиной

18.08.2021

Звезда костюмированной драмы «Крепостная», первая украинская «Холостячка», а также судья легендарного шоу «Україна має талант»Ксения Мишина — показала большой букет роз, который ей кто-то анонимно подарил. Кто же это мог быть — особо долго размышлять не пришлось. Стало понятно, что они от возлюбленного Эллерта. Вскоре и сам Александр опубликовал видеопоздравление с годовщиной. Больше — в материале.

«Захожу я в свою гримерку, а тут такая красота…», — комментирует Мишина.

Утренние истории актрисы начались с того, что она приехала на съемки легендарного шоу «Україна має талант». Однако на сей раз в гримерке ее ждал огромный букет красных роз. Вероятнее всего, Ксюша знала, кто является дарителем, однако решила заинтриговать своих поклонников. Но и подписчикам не нужно долго думать, чтобы сразу определить главного кандидата — Эллерта! 

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Более того, розы практически такой же высоты, как и сама актриса. Ксения добавила, что кто-то точно знает, какого она роста. 

Сам же Эллерт опубликовал видеопоздравление с годовщиной отношений, которое подписал: «Любимая».     

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