6 тиждень на проєкті «Холостячка»-2 був переломним. Злата Огнєвіч дізналася чимало неприємних подробиць про життя учасників. Щодо деяких чоловіків у неї зародилися сильні сумніви. Хто не зміг їх розвіяти і поїхав додому цього тижня?

У 6 випуску проєкту «Холостячка»-2 одразу троє чоловіків пройшли перевірку поліграфом: Влад Ясько, Андрій Задворний і Роман Свечкоренко. Таких фактів про учасників не очікував ніхто! Гірка правда про них зруйнувала довіру Холостячки.

Одразу після перевірки Злата попрощалася з Владом. Вона кілька разів зловила чоловіка на брехні. Виявилося, що він, можливо, розійшовся зі своєю дівчиною лише тимчасово, щоб узяти участь у проєкті. За свою нечесність Влад поїхав додому.

На самій Церемонії троянд пристрасті загострилися до межі. Цього тижня її підсумок був геть несподіваним, адже додому вирушили одразу двоє чоловіків.

Злата не змогла побороти свої сумніви щодо щирості почуттів Вінченцо і попрощалася з учасником.

Разом із ним Холостячка відправила додому і свого фаворита Романа Свечкоренка. Злата довго думала про ситуацію, що склалася, і намагалася виправдати чоловіка, але не змогла. Зрештою вона вирішила відпустити Романа доти, доки він не буде офіційно розлучений.

