У 7 випуску проєкт «Холостячка»-2 залишив Роман Васильєв. Він завжди дивував Злату Огнєвіч своєю галантністю, вихованістю та сімейними цінностями. За це інші чоловіки нерідко жартома називали його «ідеальним». Що розповів про себе сам Роман? Читайте далі.

Роман Васильєв за фахом стоматолог. Він дуже відповідально ставиться до своєї роботи. Але так само відповідально чоловік підходить і до вибору другої половинки. За прикладом своїх батьків Роман хоче одружитися раз і назавжди. Він переконаний, що головне в житті ― це родина.

На проєкті «Холостячка»-2 Роман завжди був найгалантнішим та найвихованішим. Для Злати це дуже цінно. Але згодом дівчина почала помічати, що він занадто намагається бути ідеальним. На це сам чоловік відповідає, що він ніякий не ідеальний, а просто слідує своїм нормам поведінки та цінностям. Їх йому з раннього дитинства прищепили батьки, які вже 34 роки в шлюбі.

Що ще Роман Васильєв розповів про себе? Дивіться просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.

