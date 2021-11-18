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Які сімейні таємниці відкриються Златі Огнєвіч у 10 випуску проєкту «Холостячка»-2?

18.11.2021

Уже цієї п’ятниці, 19 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 10 випуск проєкту «Холостячка»-2. Цього тижня Злата Огнєвіч знайомитиметься з рідними чоловіків. Те, що героїня почує від них, вразить її. Які несподівані факти з біографії учасників дізнається Холостячка? І чи зможе вона примиритися з ними?

холостячка

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У 10 випуску проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч познайомиться з найріднішими людьми чоловіків. Героїня дізнається більше про дитинство претендентів на своє серце та побачить їхні справжні стосунки з сім’єю. Чи не пошкодує Холостячка про те, що минулого тижня не попрощалася з жодним з учасників?

Крім того, на одному з побачень Злата матиме дертися по скелях. З чиєю мамою їй доведеться змагатися не лише за місце на вершині, а й за місце в житті її сина? Чий брат розкриє дівчині справжню причину холостяцького життя учасника? Хто влаштує Златі привітний прийом, а хто поставиться до неї з осторогою? І одкровення чиєї матері змусять Холостячку відмовитися від чоловіка за кілька кроків до фіналу?

Напруга зростає з кожним вибором Злати!

Не пропустіть 10 випуск проєкту «Холостячка»-2 вже завтра, 19 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: Які сімейні таємниці відкриються Златі Огнєвіч у 10 випуску проєкту «Холостячка»-2?

Що буде в 10 випуску проєкту Холостячка 2? Дивитися 10 випуск від 19.11.2021 проєкту Холостячка зі Златою Огнєвіч. Дивіться анонс проєкту Холостячка 2021 Україна

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