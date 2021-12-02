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«Холостяк»-11 попал в десятку самых популярных видео украинского YouTube
02.12.2021
1 декабря компания Google Украина назвала самые популярные видео на YouTube в 2021 году. В десятку самых просматриваемых роликов вошел один из выпусков проекта «Холостяк»-11. Подробнее ― далее.
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Компания Google Украина представила 10 самых популярных видео 2021 года на YouTube. Среди них есть и проект «Холостяк»-11. В списке самых популярных видео 2021 года на 6 месте оказался первый выпуск 11 сезона проекта «Холостяк». Менее чем за год его просмотрели почти 2,5 миллиона человек.
А уже в марте 2022 года нас ждет новый сезон романтического реалити «Холостяк». Его героем станет Алекс Топольский.
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