Українська акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко виховує з чоловіком Андрієм Федінчиком маленького сина Андрійка. Ексклюзивно для проєкту «Супермама» Наталка Денисенко розповіла, хто така супермама, як організувати сімейне життя після поповнення, і назвала секретний інгредієнт щастя їхньої сім’ї. Подробиці читайте в матеріалі.

Як ви вважаєте, які риси мають бути в супермами?

Супермама ― це просто мама дитини. Мені здається, що вже автоматично ви є ідеальною матір’ю для своєї дитини. У кожного є свої уявлення та установки, тому те, що для мене ідеально, для інших може бути взагалі якимось жахом. Cупермами всюди, і кожна з нас такою є.

Найголовнішою рисою супермами я вважаю спокій, адже мені не вдається бути спокійною 24 на 7 із дитиною. Я взагалі дуже емоційна, тому, як на мене, така риса і є надсилою супермами.

Як ви поєднуєте роль мами і акторки?

Справляюся з цим, тому що в мене є помічники ― це моя мама і дитячий садочок, до якого ходить Андрюша. Вважаю, що коли мама повністю весь час перебуває лише з дитиною, то це морально важко. Жінка повинна бути різнобічною. А після роботи вже варто приділити багато часу дитині, наскільки це можливо.

Як ви розподіляли обов’язки в сім’ї після народження сина? Чим чоловік вам допомагає?

Коли Андрюша народився, ми знімалися ― і я, і Андрій. Втім я намагалася продовжувати робити все вдома: прибирання, приготування їжі, закупівля продуктів ― увесь дім був на мені. Згодом я стала звертатися до помічників, тобто доставку продуктів, прибирання ― це все перекладала на інших людей, але не на чоловіка, тому що він не звик до цього. Андрій вставав до сина вночі, ходив гуляти з ним, теж намагався якось допомагати. І, звичайно, була няня. Але з нянею у нас не вийшло, адже Андрюша дуже чутливий, тому стала допомагати моя мама. Таким чином я намагалася знайти помічників на всі свої обов’язки, щоб у мене з’явився час на себе, дитину і роботу.

Які, на вашу думку, якості потрібно виховувати в дитині насамперед?

Повага, розуміння, любов до життя. Нам здається, що діти нічого не розуміють, а вони з самого дитинства «перевіряють» батьків, як можна чи не можна поводитися, тому що саме батьки їм це й показують. І взагалі не дитину треба виховувати, а передусім себе, бо діти ― це просто копірки, які зчитують абсолютно все: поведінку, слова, установки.

Ви проходили спеціальні курси або читали літературу про виховання дітей?

Курси не проходила, але читала багато. Я підписана на багатьох дитячих психологів ― читаю їхні статті в соцмережах та кілька цікавих книжок. Але все одно твої установки беруть гору ― тобто, те, як виховували батьки, і те, що вважаєш правильним, ― воно все одно вилазить. Коли ти себе переучуєш цими всіма статтями і книжками, то, звичайно, це інша справа. Але підсвідомо все одно виховуєш дитину так само, як і батьки.

Яку пораду могли би дати молодим мамам, у яких активний графік?

У моєму випадку це брати помічників, відпочивати, ставити себе на перше місце. Тому що щаслива, спокійна мама ― це щаслива, здорова і спокійна дитина. Потрібно погоджуватися на допомогу, шукати виходи і не робити з себе інваліда, коли з’являється дитина, а продовжувати такий самий спосіб життя вже з нею. Щоб дитина теж розуміла, що у вас є свої справи, щоб звикала до цього.

Як вам вдається створювати сімейну затишну атмосферу? Який головний інгредієнт?

Звичайно, головний інгредієнт ― це любов і прийняття. І дитина, і чоловік мають знати, що ти їх любиш і приймаєш такими, як вони є. І намагаюся готувати смачненьку їжу (усміхається. ― Прим. ред.). Мій чоловік вважає це головним інгредієнтом: якщо вдома є їжа від дружини ― отже, усе добре.

