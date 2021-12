27 грудня на телеканалі СТБ вийшов 53 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де матусі змагаються за заповітне звання. Яка чистота на кухні в Аліни? Чи справді її діти такі ідеальні, як вона казала? І в чому зізналася Аліна на «Супермамі»?

Ексучасниця шоу «МастерШеф» Аліна заміжня за адвокатом Олегом, і вони виховують двох доньок: 10-річну Айзу та 5-річну Ельзу-Манік. Аліна вважає і себе ідеальною, і свою сім’ю ― справжнім ідеалом. Вона тренерка і майстриня з перманентного макіяжу та контурної пластики. Аліна вважає, що готує і виглядає прекрасно. Вона називає себе супермамою, бо ідеальна у всьому.

Аліна зустріла матусь вдома у спортивному костюмі й запросила на кухню. Дівчата відразу зауважили не помиту лампу в приміщенні, проте господиню це розмішило. Інспекція виявила то пил, то ще щось усюди. Аліна сказала, що спеціально залишила кухню неідеальною, щоб було за що її засудити. Також вона зазначила, що суперниці побачили наслідки від спроб доньки готувати ― а мама не встигла прибрати.

Відтак Аліна познайомила дівчат з Айзою ― доньку так назвали на честь співачки, бо мамі сподобалася її пісня. Дівчинка виявилася тиха, охайна, у суконці та окулярах. Аліна розповіла, що вона вчиться в гімназії та малює. Дитина показала гостям свої малюнки ― подекуди це були просто розмальовки, на що мами й звернули увагу.

Після цього Аліна спробувала познайомити їх з молодшою донькою. На відміну від Айзи, вона була гіперактивна, почала обіймати учасниць, розповідати по секрету непристойні речі з садочка та галасувати. Матусі були в шоці, а Дмитро Карпачов зазначив, що такій поведінці є два пояснення.

Аліна спробувала забрати Ельзу та вкласти спати, а мами поспілкувалися з Айзою віч-на-віч. Дівчинка виявилася такою ж спокійною і наодинці. Вона зізналася, що вже готова повісити замок на двері кімнати. А так вона спить із сестрою, тому дуже добре знає про її поведінку.

Після повернення Аліни матусі розпитали її про дівчаток. Героїня зізналася, що ще у 3,5 роки в Ельзи виявили недорозвинення кори головного мозку, яка відповідає за мовлення. Відразу після початку лікування дівчинка стала говорити, проте був і побічний ефект ― перезбудження нервової системи. Аліна зараз вважає, що поведінка Ельзи ― просто її характер. А щодо неприйнятних слів ― дівчинка почула їх у садочку, бо там половина розмовляє лайкою.

Під час вечері Аліна познайомила дівчат із чоловіком. Також вона розповіла історію, як у пологовому змушена була відійти на флюорографію, а повернувшись, виявила, що в Ельзи зірвана бирочка з іменем на руці. Та якщо й були сумніви, то зараз донька стала точною копією батька в дитинстві.

Як пройшла розмова жінки-ідеалу Аліни з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться у повному 53 випуску 4 сезону «Супермами».

