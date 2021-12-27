27 декабря на телеканале СТБ вышел 53 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Какая чистота на кухне у Алины? Действительно ли её дети так идеальны, как она говорила? И в чем призналась Алина на «Супермаме»?

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Экс-участница «МастерШеф» Алина замужем за адвокатом Олегом, и они воспитывают двух дочерей: 10-летнюю Айзу и 5-летнюю Эльзу-Маник. Алина считает и себя идеальной, и свою семью ― настоящим идеалом. Она тренер и мастер перманентного макияжа и контурной пластики. Алина участвовала в 3 сезоне «МастерШеф» и считает, что готовит и выглядит прекрасно. Она называет себя супермамой, потому что идеальна во всем.

Алина встретила мам дома в спортивном костюме и пригласила на кухню. Девушки сразу заметили не помытую лампу в помещении, однако хозяйку это рассмешило. Инспекция находила то пыль, то еще что-то повсюду. Алина сказала, что специально оставила кухню неидеальной, чтобы было за что ее осудить. Также она отметила, что соперницы увидели последствия попыток дочери готовить ― а мама не успела убрать.

Затем Алина познакомила девушек с Айзой ― дочку так назвали в честь певицы, потому что маме понравилась ее песня. Девочка оказалась тихая, аккуратная, в платьице и очках. Героиня рассказала, что дочь учится в гимназии и рисует. Ребенок показал гостям свои рисунки ― местами это были просто раскраски, на что мамы и обратили внимание.

После этого Алина попыталась познакомить их с младшей дочерью. В отличие от Айзы, она была гиперактивна, начала обнимать мамочек, рассказывать по секрету неприличные слова из садика и шуметь. Мамы были в шоке, а Дмитрий Карпачев отметил, что такому поведению есть два объяснения.

Алина попыталась забрать Эльзу и уложить спать, а мамы пообщались с Айзой с глазу на глаз. Девочка оказалась такой же спокойной и наедине. Она призналась, что уже готова повесить замок на дверь комнаты. А так она спит с сестрой, поэтому очень хорошо знает о ее поведении.

После возвращения Алины мамочки расспросили ее о девочках. Героиня призналась, что еще в 3,5 года у Эльзы определили недоразвитие коры головного мозга, отвечающей за речь. Сразу после начала лечения девочка заговорила, но был и побочный эффект ― перевозбуждение нервной системы. Алина сейчас считает, что поведение Эльзы ― просто ее характер. А насчет неприемлемых слов ― девочка услышала их в садике, потому что там половина разговаривает бранью.

Во время ужина Алина познакомила девушек с мужем. Также она рассказала историю, как в роддоме была вынуждена отойти на флюорографию, а вернувшись, обнаружила, что у Эльзы сорвана бирочка с именем на руке. Однако если и были когда-тоо сомнения, то сейчас дочь стала точной копией отца в детстве.

Как прошел разговор женщины-идеала Алины с Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 53 выпуске 4 сезона «Супермамы».

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