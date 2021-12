28 грудня на телеканалі СТБ вийшов 54 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де матусі змагаються за заповітне звання. Чому Надя цікавиться хобі свого чоловіка? Як він поводиться з жінками? Які небезпеки знайшла маміспекція вдома у Наді?

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: мама на максимум, мама-подружка, жінка-ідеал та мама з помилками минулого ― учасниці 14 тижня

Мама на максимум Надя живе з чоловіком-блогером Владом та виховує йому сина Влада. Вона цікавиться зброєю, подружжя займається спортивною стрільбою. За фахом Надя перукарка, уже відкрила власний салон. Крім того, вона майстер спорту з паверліфтингу та нутриціологиня. Героїня вважає себе супермамою, бо доводить усі справи до максимуму, у тому числі й материнство.

Зустріч із мамами Надя призначила в тирі в промзоні. Там вона продемонструвала навички у стрільбі та налякала їх своїм прагненням до безпеки та бажанням захиститися й захистити від чогось дитину. За словам Наді, у них із чоловіком багато спільних захоплень. Нарешті, вона повела матусь до себе додому.

Вдома у Наді виявилося не дуже просторо ― мами звернули увагу на величезну кількість речей на стінах, полицях, на шафах і в них. На кухні Надя познайомила їх із сином Владом ― якраз був час їсти, тому вона погодувала крихітку. А поки господиня пішла міняти памперс Владу, її конкурентки перевірили кухню. У холодильнику вони знайшли смачну їжу, проте були незадоволені станом посуду ― як сказала Надя, вона не заморочувалася через чистоту каструль ззовні.

Проте особливу увагу супермам привернула шпага без піхов ― вона просто стояла за холодильником. Вони висловили зауваження Наді, адже маленький Влад може легко її дістати, повзаючи, й нашкодити собі ― як мінімум від самого падіння зброї. Надя повідомила, що шпагу чоловікові подарував батько, вони про неї забули, і вона не знає, куди її подіти.

Після цього гості у вітальні гралися з Владом і звернули увагу Наді на те, що в них дуже активний собака. Господиня сказала, що їй байдуже, що син грається із собакою ― той ніколи не вкусить малого, а слинами і чим тільки можна вони вже давно обмінялися. Не всі матусі розділити її точку зору щодо гігієнічності такого виховання.

У спальні Наді стоїть сейф зі зброєю, де є не тільки пістолет, а й одиниці калібром побільше. Матусі були шоковані домашнім арсеналом, а господиня розповіла, що вони так дбають про безпеку. Зокрема повідомила, що чоловік ― блогер, займається небезпечними подіями у місті й часто має справу як із поліцією, так і з не дуже доброзичливо налаштованими порушниками законів. Наприклад, цього року їм підпалили машину через одну зі справ Влада. Проте подробиць вона не розповіла через те, що слідство не завершене.

Після спілкування вдома Надя познайомила матусь із чоловіком ― у ресторані. Жінки оцінили зухвалу манеру спілкування Влада й відверте зізнання щодо стосунків із жінкою. Проте коли одна з учасниць почала розпитувати його про публічність та доцільність такої роботи, то отримала відповідь, яка образила її й змусила піти.

Як пройшла розмова мами на максимум Наді з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться у повному 54 випуску 4 сезону «Супермами».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.