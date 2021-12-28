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«Супермама» 4 сезон 54 випуск: мама на максимум Надя з чоловіком кайфують від постійної небезпеки

28.12.2021

28 грудня на телеканалі СТБ вийшов 54 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де матусі змагаються за заповітне звання. Чому Надя цікавиться хобі свого чоловіка? Як він поводиться з жінками? Які небезпеки знайшла маміспекція вдома у Наді?

Супермама 4 сезон

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Мама на максимум Надя живе з чоловіком-блогером Владом та виховує йому сина Влада. Вона цікавиться зброєю, подружжя займається спортивною стрільбою. За фахом Надя перукарка, уже відкрила власний салон. Крім того, вона майстер спорту з паверліфтингу та нутриціологиня. Героїня вважає себе супермамою, бо доводить усі справи до максимуму, у тому числі й материнство.

Супермама 4 сезон

Зустріч із мамами Надя призначила в тирі в промзоні. Там вона продемонструвала навички у стрільбі та налякала їх своїм прагненням до безпеки та бажанням захиститися й захистити від чогось дитину. За словам Наді, у них із чоловіком багато спільних захоплень. Нарешті, вона повела матусь до себе додому.

Супермама 4 сезон

Вдома у Наді виявилося не дуже просторо ― мами звернули увагу на величезну кількість речей на стінах, полицях, на шафах і в них. На кухні Надя познайомила їх із сином Владом ― якраз був час їсти, тому вона погодувала крихітку. А поки господиня пішла міняти памперс Владу, її конкурентки перевірили кухню. У холодильнику вони знайшли смачну їжу, проте були незадоволені станом посуду ― як сказала Надя, вона не заморочувалася через чистоту каструль ззовні.

Супермама 4 сезон

Проте особливу увагу супермам привернула шпага без піхов ― вона просто стояла за холодильником. Вони висловили зауваження Наді, адже маленький Влад може легко її дістати, повзаючи, й нашкодити собі ― як мінімум від самого падіння зброї. Надя повідомила, що шпагу чоловікові подарував батько, вони про неї забули, і вона не знає, куди її подіти.

Супермама 4 сезон

Після цього гості у вітальні гралися з Владом і звернули увагу Наді на те, що в них дуже активний собака. Господиня сказала, що їй байдуже, що син грається із собакою ― той ніколи не вкусить малого, а слинами і чим тільки можна вони вже давно обмінялися. Не всі матусі розділити її точку зору щодо гігієнічності такого виховання.

Супермама 4 сезон

У спальні Наді стоїть сейф зі зброєю, де є не тільки пістолет, а й одиниці калібром побільше. Матусі були шоковані домашнім арсеналом, а господиня розповіла, що вони так дбають про безпеку. Зокрема  повідомила, що чоловік ― блогер, займається небезпечними подіями у місті й часто має справу як із поліцією, так і з не дуже доброзичливо налаштованими порушниками законів. Наприклад, цього року їм підпалили машину через одну зі справ Влада. Проте подробиць вона не розповіла через те, що слідство не завершене.

Супермама 4 сезон

Після спілкування вдома Надя познайомила матусь із чоловіком ― у ресторані. Жінки оцінили зухвалу манеру спілкування Влада й відверте зізнання щодо стосунків із жінкою. Проте коли одна з учасниць почала розпитувати його про публічність та доцільність такої роботи, то отримала відповідь, яка образила її й змусила піти.

Супермама 4 сезон

Як пройшла розмова мами на максимум Наді з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться у повному 54 випуску 4 сезону «Супермами».

Video: «Супермама» 4 сезон 54 випуск: мама на максимум Надя з чоловіком кайфують від постійної небезпеки

Героїнею 54 випуску проекту Супермама 4 стала мама на максимум Надя, яка отримує кайф від досягнення цілей. Як пройшла інспекція у 54 випуску Супермама 4 – читайте на сайті.

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