28 декабря на телеканале СТБ вышел 54 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Почему Надя интересуется хобби мужа? Как он ведёт себя с женщинами? И какие угрозы маминспекция нашла у Нади дома?

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Мама на максимум Надя живет с мужем-блогером Владом и воспитывает сына Влада. Она интересуется оружием, супруги занимаются спортивной стрельбой. По специальности Надя парикмахер и уже открыла собственный салон. Кроме того, она мастер спорта по пауэрлифтингу и нутрициолог. Героиня считает себя супермамой, потому что доводит все до максимума, в том числе и материнство.

Встечу с мамами Надя назначила в тире в промзоне. Там она продемонстрировала навыки в стрельбе и напугала их своим стремлением к безопасности и желанием защититься и защитить от чего-то ребенка. По словам Нади, у них с мужем много общих увлечений. Затем она повела мам к себе домой.

Дома у Нади оказалось не очень просторно ― учасницы обратили внимание на огромное количество вещей на стенах, полках, на шкафах и в них. На кухне Надя познакомила их с сыном Владом ― как раз было время кушать, поэтому она покормила кроху. А пока хозяйка пошла менять памперс Владу, ее конкурентки проверили кухню. В холодильнике они нашли вкусную еду, однако были недовольны состоянием посуды ― как сказала вернувшаяся Надя, она не заморачивалась из-за чистоты кастрюль извне.

Однако особое внимание супермам привлекла шпага без ножен ― она просто стояла за холодильником. Они высказали замечание Наде, ведь маленький Влад может легко ее достать ползая и навредить себе ― как минимум от самого падения оружия. Надя сообщила, что шпагу мужу подарил отец, они о ней забыли, и она не знает, куда ее девать.

После этого женщины в гостиной поиграли с Владом и там обратили внимание Нади на то, что у них очень активная собака. Хозяйка подчеркнула, что ей безразлично, что сын играет с собакой ― та никогда не укусит малыша, а слюнями и чем только можно они уже давно обменялись. Не все мамы разделили ее точку зрения относительно гигиеничности такого воспитания.

В спальне Нади находится сейф с оружием, где есть не только пистолет, но и единицы калибром побольше. Мамочки были шокированы домашним арсеналом, а хозяйка сказала, что они таким образом заботятся о безопасности. В частности сообщила, что ее муж ― блогер, занимается опасными событиями в городе и часто имеет дело как с полицией, так и с не очень доброжелательно настроенными нарушителями законов. Например, в этом году им подожгли машину из-за одного из дел Влада. Однако подробностей она не рассказала из-за того, что следствие не завершено.

После общения дома Надя познакомила мамочек с мужем в ресторане. Женщины оценили дерзкую манеру общения Влада и откровенное признание насчет отношений с женой. Однако когда одна из участниц начала расспрашивать его о публичности и целесообразности такой работы, то получила ответ, который оскорбил ее и заставил покинуть съемки.

Как прошел разговор мамы на максимум Нади с Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 54 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 54 выпуск: мама на максимум Надя с мужем кайфуют от постоянной опасности Героиней 54 выпуска проекта Супермама 4 стала мама на максимум Надя, получающая кайф от достижения целей. Как прошла инспекция в 54 выпуске Супермама 4 – читайте на сайте.

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