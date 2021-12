30 грудня на телеканалі СТБ вийшов 56 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де матусі змагаються за заповітне звання. Чому Ксенія не жила із сином? Про що жалкує мама з помилками минулого? Чи вдалося їй налагодити стосунки із сином?

Ксенія ― продавчиня в секс-шопі і вважає себе гуру стосунків, тому що бере участь у налагодженні їх для багатьох пар. Вона виховує дорослого 18-річного сина Дениса, із яким не змогла бути поряд у його дитинстві. Ксенія заміжня вже 5 років, її чоловік старший на 15 років. Героїня усвідомила, в чому схибила в минулому, і посилено працює над виправленням помилок та намагається бути максимально близькою із сином.

Мама з помилками минулого заінтригувала учасниць, адже вона працює в секс-шопі. Тому суперниці підготувалися до екскурсії та веселих покупок. Проте Ксенія зустріла їх неподалік від дому, а не в магазині і провела веселий майстер-клас та презентацію іграшок. Матусі обговорили свій сексуальний досвід та улюблені іграшки, а Ксенія зізналася, що вони пробували з чоловіком. Як на це відреагували мами і Дмитро Карпачов?

Відтак усі пішли додому до героїні на інспекцію. Ксенія з чоловіком і сином мешкають в орендованій квартирі. Вона зізналася, що займається хатніми справами раз на тиждень. Готують і прибирають вдома чоловіки за принципом «хто перший повернувся, той і робить». Матусі зазначили, що квартира у Ксенії чиста й гарна, проте скидається скоріше на житло холостяків ― на їхню думку, матусі можна було би більше докласти руку. Проте, з іншого боку, їх вразило, що господиня так привчила чоловіків.

На кухні героїня розповіла, що в 16 років зустрічалася з хлопцем і швидко завагітніла. Вони одружилися, проте скоро він почав зраджувати, і Ксенія розлучилася та забрала Дениса додому в Радомишль. Вона влаштувалася на роботу в Києві тиждень через тиждень і намагалася знайти чоловіка, який би прийняв її з дитиною, а сином тимчасом займалися бабуся і дідусь. Проте потім бабуся померла, і в Дениса залишилися дідусь і прабабуся. До себе Ксенія забрала його, тільки коли померли її родичі, а сама вона знайшла нового чоловіка. За цей час син уже виріс, що ускладнило їхнє спілкування. Ксенія досі плаче через помилки, про які розповіла мамам.

Господиня познайомила гостей із Денисом. Він навчається і вже працює, де може. Син приводить додому дівчат, а мама в певний момент дала кілька порад щодо товарів із секс-шопу. Під час особистого спілкування Денис сказав, що розумів, скільки для нього мама робила, тому дуже цінував це. І цінує те, що вони зараз разом. Із батьком він не спілкувався ніколи і не хоче. Він пишається мамою, вони гуляють разом і проводять час.

Ксенія приготувала багато домашніх смаколиків, якими порадувала гостей. Її чоловік Толік розповів, що познайомився з нею, коли вона працювала в секс-шопі. Він відповів на провокаційні запитання матусь та зізнався, чи щасливий із Ксенією.

Як пройшла розмова мами з помилкам минулого з Дмитром Карпачовим, що він порадив їй і хто перемогла на 14 тижні

