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«Супермама» 4 сезон 56 випуск: мама з помилками минулого викликає захоплення в сина

30.12.2021

30 грудня на телеканалі СТБ вийшов 56 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де матусі змагаються за заповітне звання. Чому Ксенія не жила із сином? Про що жалкує мама з помилками минулого? Чи вдалося їй налагодити стосунки із сином?

Супермама 4 сезон

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: мама на максимум, мама-подружка, жінка-ідеал та мама з помилками минулого ― учасниці 14 тижня

Ксенія ― продавчиня в секс-шопі і вважає себе гуру стосунків, тому що бере участь у налагодженні їх для багатьох пар. Вона виховує дорослого 18-річного сина Дениса, із яким не змогла бути поряд у його дитинстві. Ксенія заміжня вже 5 років, її чоловік старший на 15 років. Героїня усвідомила, в чому схибила в минулому, і посилено працює над виправленням помилок та намагається бути максимально близькою із сином.

Супермама 4 сезон

Мама з помилками минулого заінтригувала учасниць, адже вона працює в секс-шопі. Тому суперниці підготувалися до екскурсії та веселих покупок. Проте Ксенія зустріла їх неподалік від дому, а не в магазині і провела веселий майстер-клас та презентацію іграшок. Матусі обговорили свій сексуальний досвід та улюблені іграшки, а Ксенія зізналася, що вони пробували з чоловіком. Як на це відреагували мами і Дмитро Карпачов?

Супермама 4 сезон

Відтак усі пішли додому до героїні на інспекцію. Ксенія з чоловіком і сином мешкають в орендованій квартирі. Вона зізналася, що займається хатніми справами раз на тиждень. Готують і прибирають вдома чоловіки за принципом «хто перший повернувся, той і робить». Матусі зазначили, що квартира у Ксенії чиста й гарна, проте скидається скоріше на житло холостяків ― на їхню думку, матусі можна було би більше докласти руку. Проте, з іншого боку, їх вразило, що господиня так привчила чоловіків.

Супермама 4 сезон

На кухні героїня розповіла, що в 16 років зустрічалася з хлопцем і швидко завагітніла. Вони одружилися, проте скоро він почав зраджувати, і Ксенія розлучилася та забрала Дениса додому в Радомишль. Вона влаштувалася на роботу в Києві тиждень через тиждень і намагалася знайти чоловіка, який би прийняв її з дитиною, а сином тимчасом займалися бабуся і дідусь. Проте потім бабуся померла, і в Дениса залишилися дідусь і прабабуся. До себе Ксенія забрала його, тільки коли померли її родичі, а сама вона знайшла нового чоловіка. За цей час син уже виріс, що ускладнило їхнє спілкування. Ксенія досі плаче через помилки, про які розповіла мамам.

Супермама 4 сезон

Господиня познайомила гостей із Денисом. Він навчається і вже працює, де може. Син приводить додому дівчат, а мама в певний момент дала кілька порад щодо товарів із секс-шопу. Під час особистого спілкування Денис сказав, що розумів, скільки для нього мама робила, тому дуже цінував це. І цінує те, що вони зараз разом. Із батьком він не спілкувався ніколи і не хоче. Він пишається мамою, вони гуляють разом і проводять час.

Супермама 4 сезон

Ксенія приготувала багато домашніх смаколиків, якими порадувала гостей. Її чоловік Толік розповів, що познайомився з нею, коли вона працювала в секс-шопі. Він відповів на провокаційні запитання матусь та зізнався, чи щасливий із Ксенією.

Супермама 4 сезон

Як пройшла розмова мами з помилкам минулого з Дмитром Карпачовим, що він порадив їй і хто перемогла на 14 тижні ― дивіться в повному 56 випуску 4 сезону «Супермами».

Video: «Супермама» 4 сезон 56 випуск: мама з помилками минулого викликає захоплення в сина

Героїнею 56 випуску проекту Супермама 4 стала мама з помилками минулого Ксенія, яка стала жити із сином разом із його 18-ліття. Як пройшла інспекція у 56 випуску Супермама 4 – читайте на сайті.

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