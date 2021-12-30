30 декабря на телеканале СТБ вышел 56 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Почему Ксения не жила с сыном? О чем сожалеет мама с ошибками прошлого? Удалось ли ей наладить отношения с сыном?

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Ксения ― продавщица в секс-шопе и считает себя гуру отношений, потому что участвует в налаживании их для многих пар. Она воспитывает взрослого 18-летнего сына Дениса, с которым не смогла быть рядом в его детстве. Героиня замужем уже 5 лет, ее муж старше на 15 лет. Ксения осознала, в чем была неправа в прошлом, усиленно работает над исправлением ошибок и пытается быть максимально близкой с сыном.

Мама с ошибками прошлого заинтриговала участниц, ведь работает в секс-шопе. Поэтому соперницы подготовились к экскурсии и веселым покупкам. Тем не менее, Ксения встретила их недалеко от дома, а не в магазине и провела веселый мастер-класс и презентацию игрушек. Мамочки обсудили свой сексуальный опыт и любимые игрушки, а Ксения призналась, что они пробовали с мужем. Как на это отреагировали мамы и Дмитрий Карпачев?

Затем все отправились домой к героине на инспекцию. Ксения с мужем и сыном живут в арендованной квартире. Она призналась, что занимается домашними делами раз в неделю ― готовят и убирают дома мужчины по принципу «кто первый вернулся, тот и делает». Мамочки отметили, что квартира чистая и хорошая, однако смахивает скорее на жилье холостяков ― по их мнению, мамочке можно было бы больше приложить руки. Однако, с другой стороны, их поразило, что Ксения так приучила мужчин.

На кухне хозяйка рассказала, что в 16 лет встречалась с парнем и быстро забеременела. Они поженились, однако скоро он начал изменять, Ксения развелась и забрала Дениса домой в Радомышль. Она устроилась работать в Киеве неделя через неделю и пыталась найти мужчину, который принял бы ее с ребенком, а сыном тем временем занимались бабушка и дедушка. Однако потом бабушка умерла, и у Дениса остались дедушка и прабабушка. К себе Ксения забрала его, только когда умерли ее родственники, а сама она нашла нового мужа. За это время Денис уже вырос, что затруднило их общение. Ксения до сих пор плачет из-за ошибок, о которых рассказала мамам.

Героиня познакомила гостей с Денисом. Он учится и уже работает, где может. Сын приводит домой девушек, а мама в определенный момент дала несколько советов по товарам из секс-шопа. Во время личного общения Денис сказал, что понимал, сколько для него делала мама, поэтому очень ценил это. И ценит то, что они сейчас вместе. С отцом он никогда не общался и не хочет. Он гордится мамой, они гуляют вместе и проводят время.

Ксения приготовила много домашних вкусностей, чем порадовала гостей. Её муж Толик рассказал, что познакомился с ней, когда она работала в секс-шопе. Он ответил на провокационные вопросы мам и признался, счастлив ли с Ксенией.

Как прошел разговор мамы с ошибками прошлого с Дмитрием Карпачевым, что он ей посоветовал и кто стала победительницей 14 недели ― смотрите в полном 56 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 56 выпуск: мама с ошибками прошлого вызывает восхищение у сына Героиней 56 выпуска проекта Супермама 4 стала мама с ошибками прошлого Ксения, которая стала жить с сыном вместе с его 18-летием. Как прошла инспекция в 56 выпуске Супермама 4 – читайте на сайте.

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