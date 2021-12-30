В 56 выпуске 4 сезона психологического реалити «Супермама»-4 стало известно имя победительницы четырнадцатой недели проекта. Кого высоко оценили участницы и эксперт Дмитрий Карпачев? И кто победил ― мама на максимум Надя, мама-подружка Оля, женщина-идеал Алина или мама с ошибками прошлого Ксения? О результатах читайте в материале.

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Экс-участница шоу «МастерШеф» Алина замужем за адвокатом Олегом, и они воспитывают двух дочерей: 10-летнюю Айзу и 5-летнюю Эльзу-Маник. Ее младшая дочь гиперактивна ― как следствие от преждевременных родов. Алина считает и себя идеальной, и свою семью ― настоящим идеалом. Однако мамочка не замечает того, что дочерям нужно уделять больше времени и воспитания. Она тренер и мастер по перманентному макияжу и контурной пластике. Алина считает, что готовит и выглядит прекрасно. Она называет себя супермамой, потому что идеальна во всем.

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Мама на максимум Надя живет с мужем-блогером Владом и воспитывает сына Влада. Она интересуется оружием, супруги занимаются спортивной стрельбой. Надя ― достигатор, трудоголик и максималистка. По специальности она парикмахер и уже открыла собственный салон. Кроме того, она мастер спорта по пауэрлифтингу и нутрициолог. Надя считает себя супермамой, потому что доводит все дела до максимума, в том числе и материнство.

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Оля ― певица в стиле поп-рок и мать-одиночка двух детей. Она дважды была замужем и дважды разводилась. Впервые Оля убежала от родителей к первому мужу и родила в 16 лет, но была вынуждена развестись. Второй раз ее брак не продержался долго, и она начала сама обеспечивать себя и детей. Ее сыну Роману 14 лет, а дочери Глории 9. Дети Оли интересуются музыкой и искусством, и мама гордится ими. Оля считает себя супермамой, потому что она настоящая подружка детям и они могут обсуждать все на свете.

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Ксения работает в секс-шопе, высшего образования не имеет, зато смогла реализоваться в новой профессии. Она замужем 5 лет за мужем на 15 лет старше и воспитывает 18-летнего сына Дениса. Ксения считает, что только сейчас стала настоящей мамой, потому что в детстве сын жил отдельно. Она делает все, чтобы быть с Денисом максимально близкими. Ксения осознала ошибки прошлого и исправляет их.

«Супермама»-4 ― кто победил на 14 неделе

Ксения ― 53 балла

Надя ― 45 баллов

Алина ― 35 баллов

Оля ― 28 баллов.

Дмитрий Карпачев отметил, что, несмотря на турнирную таблицу, он имеет свои 10 баллов и свою точку зрения. В частности, рожать нужно осознанно ― когда вы уверены, что вам хватит ресурсов на воспитание ребенка, а также достаточно взрослы, чтобы нести за него ответственность. По его мнению, с этим лучше справилась Надя.

Итак, победительница 14 недели «Супермамы»-4 ― мама на максимум Надежда.

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