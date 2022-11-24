Рацион ребенка: продукты, которые должны быть в рационе ребенка

Що повинно бути в раціоні дитини

Кожна мама ретельно підбирає раціон для своєї дитини, оскільки хоче, щоб її чадо росло щасливим, здоровим, красивим та енергійним. Однак часом самостійно підібрати правильні продукти занадто складно. Продукти харчування, які повинні бути в меню вашої дитини, шукайте в матеріалі.

Щоб ваше чадо росло здоровим і нормально розвивалося, необхідно правильно спланувати його режим і продукти, які дитина обов’язково повинна їсти.

Як часто годувати дитину

Здорова дитина повинна вживати на добу 2500 ккал. Ця норма розподіляється між головними прийомами їжі. Бажано їсти дрібно – приблизно 4 рази на день. Інтервал між прийомами їжі повинен становити до 4 годин. Пам’ятайте, що дитині необхідно їсти за режимом, адже безконтрольний прийом їжі негативно впливає на здоров’я.

Особливості дитячого меню

Слід враховувати, що з віком змінюється добова кількість їжі. В організації раціонального харчування велике значення має врахування такої кількості їжі, яка відповідала би фізіологічним потребам дітей.

Надмірне збільшення кількості їжі знижує апетит, викликає порушення нормальних функцій органів травлення, в результаті чого засвоєння їжі погіршується. При збільшеній кількості їжі, яку діти отримують переважно в рідкому або напіврідкому вигляді, порушується співвідношення білків, жирів і вуглеводів.

Не менш шкідливе вживання і зменшеної кількості їжі, тому що знижується виділення травних соків і ферментів, що може викликати шлунково-кишкові розлади. З огляду на це, необхідно стежити за тим, щоб дитина отримувала за одне годування таку кількість їжі, яка відповідає її віку і фізіологічним потребам.

Вже з 3 років потрібно переходити з дитячого харчування на звичайне доросле. Ми розпишемо приблизне меню для дитини, щоб ви могли зорієнтуватися, як краще годувати ваше чадо, щоб воно отримувало достатньо поживних речовин.

Сніданок для дитини

Каша, зварена на нежирному (0,5–2,5%) молоці, можна навпіл з водою. У неї, за бажанням, додаємо сезонні фрукти, ягоди, ложечку домашнього варення. По одному разу на тиждень страву можна замінювати омлетом (краще паровим), молочним супом з вермішеллю, кукурудзяними пластівцями без добавок (меду, какао).

Обід для дитини

Овочевий суп плюс м’ясо, риба або птиця. Причому м’ясо (рибу, птицю) краще не використовувати для бульйону, а зварити окремо і додати шматочками у вже готовий пісний суп або представити у вигляді котлет або фрикадельок.

Вечеря для дитини

Остання трапеза складається, як правило, з невеликої котлети і гарніру (рис, гречка, тушковані або свіжі овочі). Якщо білка в цей день було вже багато (наприклад, омлет на сніданок і м’ясо на обід), можна ввечері обійтися овочевим рагу або гречаною кашею з молоком.

Як перекуси підійдуть молочні продукти, фрукти і печиво на основі дитячого молока.

Збагачуйте раціон своєї дитини овочами і фруктами. Не забувайте, що меню малюка має бути багатим на білок, адже це головний компонент для будови клітин.

