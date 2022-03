Ми запустили курс лекцій від фахівців з психології ― «Правила сильних і непереможних», які допоможуть нам усім підтримувати свою психіку під час війни. Експерт з питань дитячої вікової психології ведучий «Супермами» та «Супербабуся» Дмитро Карпачов озвучив важливу зараз тему ― чому люди відчувають провину і що робити, щоб позбутися цього почуття.

Почуття провини не залежить від того, що ви робите. Почуття провини ― це наслідок внутрішнього конфлікту між тим, що людина хоче робити, і тим, що від неї очікують інші.

«Зараз, коли йде війна і життя може обірватися у будь-яку мить, саме настав той час, коли треба припинити витрачати своє життя на те, щоб виправдати чиїсь сподівання. Спробуйте перш за все керуватися власною совістю, а не сподіваннями оточення. Адже ніхто, крім вас, не знає, як вам прожити власне життя», ― зазначає Дмитро Карпачов.

«Я знаю тих, хто відчуває провину через те, що не встиг вивезти дитину в безпечне місце. Також я знаю тих, хто відчуває провину за те, що в них на столі свіжа випічка, у той час як інші топлять сніг, аби напитися. Хтось відчуває провину за те, що не займається волонтерською діяльністю, а хтось відчуває провину за те, що займається волонтерською діяльністю, але робить, на його погляд, недостатньо. Справа не в тому, що ви робите, а в тому, чи даєте ви собі право жити на власний розсуд ― бо саме це є найкращим щепленням від відчуття провини», ― наголошує Карпачов.

Треба розуміти: хоч би чим ви займалися і хоч би що ви робили, якщо ви відчуваєте провину ― вона рано чи пізно вас зруйнує. Оскільки це почуття дуже виснажливе, ви через деякий час емоційно втомите себе так, що не зможете нічим займатися. Адже ваша нервова система вимагатиме відпочинку. Ба більше, постійний стрес може виснажити ваш імунітет, і ви взагалі зляжете з якоюсь хворобою. Через те, що почуття провини токсичне, людина може почати підсвідомо себе від нього захищати. Вона розпишеться у своїй неповноцінності, впаде у стан жертви, опустить руки і взагалі перестане будь-що робити, навіть піклуватися про себе.

«Зосередьтеся на тому, що ви не повинні задовольняти чиїсь очікування щодо вас ― особливо зараз. Хоч би що ви зробили, завжди знайдеться той, хто скаже, що можна було б зробити більше», ― наголошує Карпачов.

«Замість того, щоб сварити себе за ті обставини, за яких ви не можете робити те, що ви вважаєте за необхідне, перенаправте свою агресію на ворога. Адже це він, а не ви винен у тому, що відбувається. Хоча б направте свою агресію на того, кому вона справді адресована. Це ліпше, ніж вбивати себе і свою психіку автоагресією», ― зазначає експерт.

«Замість того, щоб сварити себе та фізично й емоційно виснажуватись, дозвольте собі знайти той вид допомоги Україні, який буде вас надихати. І ви будете займатися ним не через відчуття провини. Треба розуміти, що на відчутті провини ви багато не зробите. Адже рано чи пізно вас виснажить, і вам буде важко навіть про себе піклуватися, не кажучи вже про те, щоб комусь там допомагати», ― пояснює експерт.

«Враховуючи це все, перед вами постає таке завдання. Вам треба знайти такий вид допомоги, який буде вам до душі і буде вас надихати, а не виснажувати. Адже тільки в такому випадку ви зможете допомагати стільки, скільки буде потрібно для перемоги», ― наголошує Карпачов.

Бути корисним ― це не завжди те, що роблять інші. Бути корисним ― це робити те, що в тебе добре виходить. Головне ― пам’ятати, що будь-який внесок у перемогу є важливим. Залишитись живим, не бути для інших тягарем і не сіяти паніку ― це вже непоганий внесок у майбутнє нашої держави.

«Звісно, краще допомагати будь-як, аніж не робити нічого, але краще не робити нічого, ніж робити те, внаслідок чого ви можете перетворитися на безпорадну хвору людину, якій самій потрібна буде допомога волонтерів.

Попіклуйтеся про свою психічну адекватність, робіть те, чим саме ви можете бути корисними, і зробіть свій унікальний внесок у перемогу», ― радить експерт.

