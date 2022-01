31 січня о 19:05 на СТБ відбудеться прем’єра 2 сезону проєкту «Супербабуся» ― спін-оффу «Супермами», де щотижня чотири героїні оцінюватимуть сім’ї одна одної за суворими критеріями, щоб здобути звання «супербабуся». Керівниця проєкту Ольга Приходько розповіла, що було найважчим у зніманні і що змінить у житті глядачів перегляд нового сезону «Супербабусі». Усі подробиці читайте в ексклюзивному інтерв’ю.

Чим другий сезон «Супербабусі» відрізнятиметься від першого? Чим він дивуватиме?

Форматних змін у нас немає: як і в першому сезоні, чотири учасниці щотижня змагаються за звання «супербабусі», ходять у гості одна до одної, де знайомляться з трьома поколіннями родини, а незмінний експерт — Дмитро Карпачов. А от чим ми дивуватимемо, то це героїнями, бо на глядачів чекає 40 нових учасниць з унікальними історіями. У цьому сезоні практично в кожної нашої героїні є якісь незвичайні хобі, професія або стиль життя. Наші героїні ― це те, що нас захоплює і вражає. Учасниці другого сезону підкорять глядачів своїми історіями. Будуть бабусі з різними хобі. Просто під час знімань героїні літали на дельтаплані, ходили в костюмах 19 століття, їздили на байку, ворожили на картах таро! У нас буде бабуся, яка працює в цирку і покаже свої вміння в ефірі. Таких героїнь ми точно могли би побачити на «Україна має талант»! Вони здивують не лише своїми захопленнями, а й правилами виховання дітей. Кожна з них має дуже цікаву історію життя та сім’ї. Вже у перших прем’єрних епізодах глядачі познайомляться з бабусями із сонячної Одеси. Крім того, у нас будуть героїні з Києва, Харкова та Запоріжжя ― практично всі зі своїми цікавими захопленнями і незвичайним життям.

Чому нашим глядачам треба подивитися 2 сезон «Супербабусі»?

По-перше, тому що це 40 цікавих випусків про неймовірних, класних, живих, у чомусь неординарних, а в чомусь зрозумілих нам героїнь. Крім того, що це цікаво, я переконана, що цей проєкт корисний. Вдумливому глядачеві він може багато чого показати, дати і пояснити. У наших супербабусях глядачі, я впевнена, впізнаватимуть своїх знайомих, близьких, мам, бабусь, себе. Наш проєкт показує моделі поведінки у вирішенні проблем чи помилок у спілкуванні з рідними або, навпаки, перемог усередині сім’ї. І ці ситуації, зрозумілі для кожного глядача, розказані з позицій усіх членів сім’ї, а ще їх влучно коментує експерт Дмитро Карпачов, глибоко занурюючись в історію. І глядачі можуть «підглянути», як правильно, чи неправильно, чи як узагалі краще діяти в подібній ситуації. І звісно, поради щодо виховання онуків, спілкування з дітьми, які дає Дмитро Карпачов, абсолютно прикладні і практичні, і до них можна і треба прислухатися.

Як проходив кастинг, можете згадати найцікавіші історії?

Практично весь кастинг у нас відбувається онлайн через карантинні обмеження, щоб не наражати на небезпеку героїнь безпідставно. Але після знайомства до них їздять журналісти і сценаристи для підготовки до зйомок. І вся моя команда ― а так склалося, що це самі дівчата ― весь час скаржиться, що не можуть витримати дієту. Кажуть: «Я тільки-но сіла на дієту, але поїхала до цієї бабусі, і мене там так годували, так годували… Просто жах». Чи: «Ой, тільки схудла, походила в зал, прийшла у форму, і тут почалися кастинги, знов мене годують у кожному домі, і не можна відмовитися, і потім доводиться відпрацьовувати». Цей наш проєкт «Супербабуся» ― найгостинніший, тут всю знімальну групу намагаються нагодувати, бабусі переживають, щоб ніхто не охляв.

Що було найважчим на зніманні?

Мені здається, найважче зібрати вдома у героїні всю її сім’ю: дітей, онуків, невісток, зятів, ― щоб усі ці люди змогли у потрібний день приїхати до мами, бабусі, тещі, свекрухи і познайомитися з учасницями. Це, правда, неймовірно складне завдання. Тому що в усіх уже своє життя: у бабусь — дорослі діти, зрозуміло, що в них робота, проблеми і справи, а в їхніх дітей гуртки, садочки, школи, соплі, поганий настрій і так далі… І зібратися всією сім’єю в день, коли бабуся приймає гостей, ― задача з двома зірочками. Але наші бабусі та їхні родичі впоралися з цим гідно ― глядачі все побачать у випусках.

Чи прислухалися учасниці першого сезону до порад Дмитра Карпачова?

Я знаю, що кілька героїнь не те що не прислухалися, а залишилися ображеними на Карпачова. Вони потім писали петиції журналістам, скаржилися, намагалися знайти винних, аби лише не помічати своїх помилок. Багато для кого з наших героїнь проєкт став можливістю подивитися на себе і на стосунки з сім’єю збоку… І йдеться не тільки про поради Дмитра Карпачова, хоча вони для багатьох мали велике значення, а й про те, на що звертали увагу інші бабусі. А ще важливо, що розповідали діти і внуки героїнь на зйомках. Я думаю, що для багатьох наших бабусь слова їхніх рідних могли стати відкриттям. Люди інколи не розмовляють між собою, часто соромляться сказати в обличчя мамі чи бабусі те, що вони думають, чого їм бракує або чого забагато. На зйомках було багато відвертих зізнань. Я переконана, що ці зізнання у багатьох героїнь змінили думку про свою поведінку і про те, як далі будувати стосунки з рідними.

Як на вас вплинуло знімання «Супербабусі»?

Я перестала остаточно боятися старості ― чекаю на пенсію з надією і вірою, що це буде найкрутіший час у моєму житті. Коли мені буде за 50, я нарешті відірвуся, як не відриваюся зараз і не відривалася в юності. Бо «Супербабуся» і наші героїні навчили мене, що немає ніякої межі молодості, немає сталого початку старості, і 50―55 ― середній вік нашої героїні — це нові 30. Можна в будь-якому віці починати пробувати, мріяти, не боятися робити абсолютно все. Не старіє мозок, не старіє душа, абсолютно не старіє людина. Ми часто чуємо, що якщо захотіти, можна жити на повну завжди ― хоч у 30, хоч у 50. Та коли бачиш людей, які це роблять і роблять це круто, ― розумієш, що це реально.

