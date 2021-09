23 вересня в ефір телеканалу СТБ вийшов 40 випуск психологічного проєкту «Супербабуся». Четвертою героїнею десятого тижня стала поступлива бабуся Олена, яка живе з донькою та її сім’єю.

Бабуся Олена зустріла своїх суперниць на майданчику біля будинку, коли гуляла з онуком Костянтином. Вона хотіла показати, як правильно спілкуватися з дитиною. Проте несподівана подія змусила бабусь буквально вибухнути обуренням і обговорити виховання.

А коли вони прийшли додому до Олени, на них чекала ціла низка сюрпризів. Господиня приголомшила своїх конкуренток тим, що вся сім’я живе в однокімнатній квартирі. На зауваження про розставлені по всіх поверхнях речі поступлива бабуся відповіла, що вони недавно робили ремонт (у 2018 році) і не встигли їх розкласти.

Коли бабусі стали розпитувати про життя сім’ї, то вжахнулися від умов, у які загнала себе Олена. А те, що розповіла героїня про стосунки з донькою в минулому, шокувало учасниць проєкту. Виявляється, Олена дозволила доньці Євгенії працювати з 14 років, поставивши умову: або вона вчиться, або сама себе забезпечує.

Під час особистого спілкування з Євгенією бабусі дізналися правду про те, чому Олена живе на балконі. Також дівчина розповіла, коли планує переїхати від мами. Що відповіла Олена учасницям після їхньої розмови з донькою? Чому вона ростила дитину сама, і куди зник батько Євгенії?

Що порадили конкурентки Олені? І які поради дав їй Дмитро Карпачов? Дивіться у повному 40 випуску проєкту «Супербабуся».

