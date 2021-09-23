23 вересня на телеканалі СТБ вийде 40 випуск психологічного реаліті «Супербабуся», в якому поступлива бабуся Олена розповість про свій характер і пояснить, як живе разом з донькою та її сім’єю. Також ми дізнаємося, хто з бабусь переможе у фінальному тижні сезону.

Video: «Супербабуся» випуск 40 від 23.09.2021: Як виховала доньку поступлива бабуся Олена? Супербабуся 40 випуск присвячений поступливій Олені. Також учасниці Супербабуся 2021 у 40 випуску дізнаються ім'я переможниці.

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У поступливої бабусі Олени є донька і 3-річний онук. Учасниця постійно проживає з сім’єю дочки. За словами Олени, вони одне одному не заважають, адже працюють позмінно. Вона хоче показати конкуренткам, що не можна втручатися у виховання онуків ― діти самі знають, що робити, а бабусі ― тільки допоміжний інструмент.

У 40 випуску реаліті «Супербабуся» від 23.09.2021 ми дізнаємося:

Чому в родині Олени немає суворих правил і рамок?

Чому Олена на 100% поступається доньці в усіх питаннях виховання онука?

Що приховувала Олена від своїх суперниць протягом тижня?

Чому учасниці проєкту будуть так вражені після спілкування з сім’єю поступливої бабусі?

Що про тактику виховання Олени скаже Дмитро Карпачов?

І хто здобуде перемогу цього разу?

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