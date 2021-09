23 вересня на телеканалі СТБ вийде 40 випуск психологічного реаліті «Супербабуся», в якому поступлива бабуся Олена розповість про свій характер і пояснить, як живе разом з донькою та її сім’єю. Також ми дізнаємося, хто з бабусь переможе у фінальному тижні сезону.

У поступливої бабусі Олени є донька і 3-річний онук. Учасниця постійно проживає з сім’єю дочки. За словами Олени, вони одне одному не заважають, адже працюють позмінно. Вона хоче показати конкуренткам, що не можна втручатися у виховання онуків ― діти самі знають, що робити, а бабусі ― тільки допоміжний інструмент.

У 40 випуску реаліті «Супербабуся» від 23.09.2021 ми дізнаємося:

