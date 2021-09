20 вересня о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 37 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири досвідчені жінки будуть з’ясовувати, хто з них краща: зразково-показова Інна, епатажна бабуся Наталія, олдскульна бабуся Таскіра чи поступлива бабуся Олена.

Інна заміжня, у неї є донька та онук. Бабуся не заважає батькам виховувати хлопчика і встановлювати рамки поведінки для нього. Інна любить подорожувати, вона прихильниця здорового харчування і способу життя.

Більше на тему: «Супербабуся»: хто переміг у 36 випуску від 16.09.2021

У Наталії немає чоловіка, є донька та онук. Вона працює в ресторані, де співає, веде весілля та корпоративи. Коли гуляє з онуком у парку, то вмикає колонки і влаштовує справжній виступ для всіх перехожих. Думка інших бабусю не цікавить, вона може видати «міцне» слівце.

У Таскіри семеро дітей, семеро онуків і одна правнучка. Вона тче, тому прийшла у власноруч виготовленому вбранні. Також створила колектив, який співає і виступає на заходах. Таскіра вважає, що жінка насамперед повинна самореалізуватися як мати. Вона гуляє з онуками на вулиці і обожнює пекти їм пиріжки.

Більше на тему: «Супербабуся» випуск 36 від 16.09.2021: Яка травма з минулого бабусі Олени впливає на дітей?

Олена працювала в космічних військах, а зараз — адміністраторкою в клініці. У жінки є донька та онук, які живуть разом з нею. Бабуся не хоче виходити заміж і вважає себе вовчицею-одиначкою. Онука вони з донькою глядять по черзі, залежно від змін на роботі. Олена робить усе, що каже донька, і нічого не забороняє дитині.

Дивіться 10 тиждень проєкту «Супербабуся» вже з 20 вересня з понеділка по четвер о 19:05 на СТБ.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.