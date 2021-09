16 вересня в ефір телеканалу СТБ вийшов 36 випуск психологічного проєкту «Супербабуся». Четвертою героїнею дев’ятого тижня стала бабуся-подружка Олена, яка виховує двох доньок та онучку.

Олена володіє аудиторською компанією і надає юридичні послуги. Вона виростила старшу і займається вихованням молодшої доньки. У старшої — 35-річної Ольги — є донечка Сандра. Вони всі спілкуються нарівні та обговорюють свої секрети. Бабуся Олена заміжня вдруге — її новому чоловікові 55 років, він на рік старший і живе в іншій області. Хобі Олени — домашня пастила.

Конкуренток Олена зустріла в орендованій квартирі в елітному будинку. Бабусі оцінили затишок і чистоту дому, але їм не сподобалося, що Олена не відмовляється від сигарет і алкоголю. Бабуся-подружка влаштувала учасницям «сніданок у Тіффані», запропонувавши «шампанського з чипсами». Вона розповіла, що доньки часто влаштовують із нею дівич-вечори і дарують поїздки на відпочинок. Однак Олена не живе з чоловіком — учасниці реаліті відразу звернули увагу на те, що не вистачає чоловічої руки.

Після цього Олена запросила гостей на пікнік у їхнє «місце сили», де показала свої дихальні вправи і медитацію. Їх оцінила вже знайома з практиками учасниця, але дві інші не зрозуміли цього.

Конкурентки розпитали доньок та онучку про стосунки з Оленою. Виявилося, що вони разом ходили навіть на дискотеки. Бабусь стурбувало, що Олена не давала знайомитися з хлопчиками на цих вечірках. А Дмитро Карпачов зазначив, що мама повинна бути мудрішою і авторитетною.

Та чому не склалося особисте життя Ольги, і де батько Сандри?

Олена розповіла, що її перший чоловік ображав і принижував Олю, вона назвала його аб’юзером. За словами жінки, він піднімав на неї руку. Хоча спочатку все було нормально — вони обоє чудово заробили на авто і квартиру.

Розлучення сталося після того, як Олена дізналася про зраду чоловіка, коли просила його про допомогу з доньками.

Сандра більше «дружить» з бабусею, яка не тільки займається її навчанням, а й підтримує. Дівчинка не хоче бути схожою на маму і бабусю. Вона пам’ятає тата, що він був хорошим. Сандра хоче поїхати в Грузію, але не розуміє, чому вони не їдуть. Вона дуже сподобалася учасницям.

Що порадили бабусі Олені? І які поради дав їй Дмитро Карпачов? Дивіться в повному 36 випуску проєкту «Супербабуся».

