13 вересня о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 33 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири досвідчені жінки будуть з’ясовувати, хто з них найкраща: бабуся-анархія Людмила, бабуся-зірка Світлана, просвітлена бабуся Лариса чи бабуся-подружка Олена.

Більше на тему: «Супербабуся»: хто переміг у 32 випуску від 09.09.2021

Людмила — у минулому бізнесвумен, працювала у фешн-індустрії та створила мережу з 27 магазинів по Україні. Два роки тому продала бізнес і почала життя з чистого аркуша, дозволивши собі здійснити мрії: переплисти Босфор і піднятися на Говерлу. У Людмили троє дітей і четверо онуків, яким вона багато дозволяє і ніколи не карає.

Світлана — творча людина, пише вірші та пісні. Співає в хорі «Десняночка», який минулого року завоював гран-прі на міжнародному фестивалі «Україна єднає світ». Має двох доньок та шістьох онуків, яких виховує в любові та привчає до праці.

Більше на тему: «Супербабуся» випуск 32 від 09.09.2021: Чому діти бабусі Наталії не можуть самі про себе подбати?

Лариса пропрацювала все життя на керівних посадах і об’їхала 51 країну. Крім того пише книги під псевдонімом Лариса Картуш, захоплюється духовними практиками і вивчає іноземні мови, квантову фізику та генетику людини. У неї шестеро дітей і одна онучка, яким Лариса завжди готова прийти на допомогу.

Олена працює аудиторкою. У неї двоє доньок і одна онучка, з якими вона поділяє принципи здорового харчування. Олена вважає, що доньки виросли її подружками, бо в них дуже довірливі стосунки.

Дивіться 9 тиждень проєкту «Супербабуся» вже з 13 вересня з понеділка по четвер о 19:05 на СТБ.

Більше на тему: Комп’ютерна залежність у підлітка: поради Дмитра Карпачова

Читайте нас також у Viber і Telegram.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.