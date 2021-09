Скільки часу підліток має проводити у віртуальному світі? Коли бажання бути в тренді може нашкодити здоров’ю дитини? Так, учасниця 10-го випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» мама-вчителька Анна зіткнулася з проблемою: її 13-річний син може провести зо 9 годин за комп’ютером. Однак сама мама не бачить у цьому біди і вважає, що така поведінка зумовлена перехідним віком, який переживає її син. Але що скаже про це експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Анна намагається виховати в своїх синів любов до знань. Однак, судячи з того, що її старший син може провести від 9 до 14 годин за комп’ютером, у неї це виходить не дуже добре.

Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов вважає, якщо підліток щодня грає в комп’ютерні ігри протягом 9―14 годин, це свідчить про деяку залежність.

Під час особистої розмови Дмитро Карпачов порадив Анні більше прислухатися до думки свого старшого сина і акцентувати його увагу на тому, що комп’ютер — це добре, але крім віртуального світу є ще й реальний, у якому також багато цікавого.

